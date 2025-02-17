Artan sahte içki ölümleri yabancılarda da endişe yarattı, uyarılar arttı: Turizmde iptal korkusu

Yayınlanma: 17.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.02.2025 - 04:00

Kartalkaya’da yaşanan 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası turizm sektöründe güven kaybına neden olurken sahte alkol tüketiminden kaynaklı yaşanan 100’den fazla ölüm ise endişeyi daha da artırdı. Yaz dönemine ilişkin rezervasyon iptali artarken yeni rezervasyon yapacak kişiler araştırmalarını sıkılaştırdı.

Yaşanan olaylar dünya basınında da geniş yer alıyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından geçen günlerde Türkiye ile ilgili acil bir seyahat uyarısı yayımladı ve İngiliz vatandaşlarının alkollü içkileri yalnızca lisanslı içki dükkânlarından almaları uyarısında bulunuldu.

‘FIRSATÇILAR YARAMIZ’

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, sahte içkinin restoranlarda satılabileceğine ihtimal vermediklerini, böyle bir riski göze alamayacaklarını kaydetti. Demirer şunları söyledi:

“Marka olmamış, kısa vadeli düşünen, basiretten yoksun, fırsatçı işletmeler hepimizin yarası. Gastronominin de turizmin de önündeki en önemli engel. Turist ya da misafirlerin de kendi güvenlikleri için bu tür mekanlara değil daha kurumsal yapılarını oluşturmuş işletmelere yönelik tercih yapmaları çok önemli.”

HÜKÜMETİN ANTİPATİSİ

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Kurucu Onursal Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise yüksek vergiler nedeniyle sorunların arttığını belirterek şunları söyledi:

“Bu zamana kadar böyle bir sıkıntı yaşamıyorduk, neden şimdi sıkça sahte içki sorunu yaşıyoruz bunu iyi irdelemek gerek. Bunun nedeni ise enflasyonist ortamda fiyatların artması ve hükümetin alkole olan antipatisinin vergilere bindirme yapması. Satıcı müşterisine pahalı içkiyi sunduğu zaman çıkarttığı hesap tartışma konusu oluyor. Ayakta kalabilmek ve yaşayabilmek için de tasvip etmesek de bu şekilde sahte içki yoluna gidiyorlar. Turistler sahte alkol nedeniyle doğal olarak endişe içerisinde. Yabancı tur operatörleri, otellerle kontrat imzalarken sahte alkole ilişkin imalarda bulunuyor. Bu çok rahatsız edici ve güven açısından olmaması gereken bir durum.”