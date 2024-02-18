Ayasofya'nın ziyaret katına giren ilk kedi turistlerin yeni Gli’si oldu

Ayasofya'nın yeni açılan ziyaret katına giren kedi, 2020 yılında yaşamını yitiren meşhur Gli’ye benzetildi. Ayasofya'nın yeni Gli’si, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

İHA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 10:34
Ayasofya'nın ziyaret katına giren ilk kedi turistlerin yeni Gli’si oldu
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Ayasofya'nın ibadethane ve ziyaret katı olarak ikiye ayrılmıştı. Ziyaret katına giren ilk kedi, Ayasofya'nın 2020 yılında hayatını kaybeden meşhur Gli’ye benzetildi. Ziyaretçilerin sevmeden geçemediği kedi, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Kedi, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ziyaret katına gelenler kediyi sevmek için sıraya girdi ardından onunla fotoğraf çektirdi. Kedinin halinden memnun halleri ise görenleri gülümsetti.

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