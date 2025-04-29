Türk bankaları 2025 ilk çeyrek sonuçları: Komisyon gelirlerinde rekor artış!

Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Akbank, kârlılık açısından geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı bir artış gösterdi.

Bankaların net ücret ve komisyon gelirlerindeki artış, kârlılıklarındaki en önemli katkılardan biri oldu. Ücret ve komisyon gelirlerinde yüzde 60'ları aşan bir artış gözlendi.

Bu yılın başında ETF komisyonlarına yapılan yüzde 44,38'lik zam, bankaların kart aidatı, kart yenileme, nakit avans ve kartla fatura ödeme gibi çeşitli işlemlerine de zam yapmalarına neden olmuştu.

İşte finansal sonuçlarını açıklayan bankaların bilançoları:

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, 2025'in ilk çeyreğinde 25,28 milyar TL net kâr elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 22,32 milyar TL kâr açıklayan banka, net kârını yıllık yüzde 13,3 artırdı.

Net faiz gelirleri yüzde 55 artarak 30,43 milyar TL'ye, net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 59 artışla 29,71 milyar TL'ye yükseldi.

Garanti'nin 2024 sonunda 1,56 trilyon TL olan kredi hacmi, yılın ilk çeyreğinde 1,71 trilyon TL'ye çıktı.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, 2025'in ilk çeyreğini 11,42 milyar TL net kâr ile tamamladı. Geçen yılın aynı döneminde 10,3 milyar TL olan net kâr, yüzde 10,9 oranında bir artış gösterdi.

Bankanın net faiz gelirleri 22,63 milyar TL'den 26,17 milyar TL'ye çıkarak yüzde 15,6 artarken, net ücret ve komisyon gelirleri 15,56 milyar TL'den 22,75 milyar TL'ye yükseldi ve yüzde 46,2 artış gösterdi.

Yapı Kredi’nin 2024 sonunda 1,25 trilyon TL olan kredi portföyü ise 1,34 trilyon TL’ye çıktı.

AKBANK

Akbank, 2025’in ilk çeyreğinde 13,73 milyar TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı dönemindeki 13,18 milyar TL'lik kâra göre sınırlı bir artış gösterdi ve net kârı yıllık yüzde 4,2 arttı.

Net faiz gelirleri geçen yıl 18,73 milyar TL iken bu yıl 17,87 milyar TL olarak gerçekleşti, bu da faiz gelirlerinde hafif bir düşüşe işaret etti.

Öte yandan, net ücret ve komisyon gelirleri yıllık yüzde 63,5 artışla 13,86 milyar TL'den 22,67 milyar TL’ye yükseldi.

Akbank’ın 2024 sonunda 1,29 trilyon TL olan kredi hacmi ise çeyrek sonunda 1,35 trilyon TL’ye çıktı.