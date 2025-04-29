Asgari ücret beklentilerle belirlenmişti: Bakan Şimşek'ten 'zırt pırt revize edemeyiz' sözleri!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:42

Güncelleme: 29.04.2025 - 14:13

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. New York'taki temaslarının verimli geçtiğini belirten Bakan Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşları ve büyük yatırımcılarla yapılan görüşmelerin de faydalı olduğunu vurguladı.

BÜYÜME SÜRECİ YAVAŞLAYABİLİR

Enflasyonu düşürme öncelikleri olduğunu vurgulayan Şimşek, "Enflasyonu düşürmek birinci önceliğimiz, bu konuda irade değişikliğimiz yok" dedi. Yatırımcıların, içerideki siyasi gelişmelere karşı programın dayanıklılığını sorguladığını belirten Bakan Şimşek, buna rağmen programa güçlü bir destek olduğunu iddia etti.

Global ölçekte risk iştahındaki azalma nedeniyle Türkiye'den fon çıkışlarının arttığını belirten Şimşek, Türkiye'nin büyüme için dış talebe daha az bağımlı olduğunu söyledi. Ayrıca, büyüme sürecinin geçici olarak yavaşlayabileceğini ancak orta-uzun vadede güçlü bir büyüme perspektifine sahip olduklarını dile getirdi.

'ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE KÖTÜLEŞME VAR'

Fon çıkışının etkilerinin biraz daha fazla olabileceğini belirten Şimşek, "Ortaklık yatıştığında Türkiye'nin ciddi avantajları ortaya çıkacak" ifadelerini kullanırken Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin net olduğunu ve "Enflasyon beklentilerinde sınırlı kötüleşme var" şeklinde bir açıklama yaptı.

Merkez Bankası ve Bakan Şimşek daha önceyse enflasyon beklentilerine dair pek çok kez revizeye gitmişti.

'ZIRT PIRT RAKAM REVİZE EDEMEYİZ'

Şimşek, ekonomik programın hedeflerine ilişkin soru işaretleri olmadığını vurgulayarak, "OVP'de hedefler var. Büyük oranda tutacağını düşünüyoruz. Biz yatırım bankası değiliz, devletiz. Zırt pırt rakam revize edemeyiz" dedi.

ENFLASYON HEDEFLERİ VE TAHMİNLERDE REVİZELER

Bakan Şimşek 17 Eylül 2024'te katıldığı bir programda, "2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, 2024 Kasım ayında 2025 yılı için yüzde 21 olarak belirlenen enflasyon tahmini kısa sürede revize edildi. Revize üzerine revize yapılan enflasyon tahminlerinde son olarak ocak ayında Şimşek'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla bu oran yüzde 27,1'e yükseltilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 7 Şubat tarihinde yapılan Enflasyon Raporu toplantısının ardından 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 24'e revize etmişti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINI DÜŞÜRDÜ

Bakan Şimşek ''Biz yatırım bankası değiliz, devletiz. Zırt pırt rakam revize edemeyiz" ifadelerini kullanmasına karşın 2025 yılı için belirlenen asgari ücret zammında bu düşük beklentiler etkili olmuştu. Enflasyon oranının altında olacak şekilde asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken bunun başlıca nedeni olarak 2025 yılı enflasyonunun, belirlenen tarihlere oranla çok daha düşük olacağı beklentisi oldu.

2025 yılında uygulanacak asgari ücret 27 Aralık 2024 tarihinde yüzde 30 zam ile net 22 bin 104 TL olarak açıklandığında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de enflasyon yüzde 47.09'du.

2025 yılının ilk üç ayında toplam enflasyon yüzde 10.05 olarak gerçekleşti. Resmi tahminlere göre yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 24 seviyesinde. Bu hedefe ulaşılabilmesi için yılın kalan dokuz ayında enflasyonun toplamda yüzde 12.66 olması, bu da aylık ortalama yaklaşık yüzde 1,2 enflasyon anlamına geliyor.