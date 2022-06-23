Türk Eximbank SERV ile mutabakat zaptı imzaladı
Türk Eximbank'ın uluslararası kuruluşlarla iş birliğine verdiği önem çerçevesinde mutabakat zaptı imzaladığı yabancı ihracat destek kuruluşları arasına İsviçreli muadil kuruluşu Swiss Export Risk Insurance de (SERV) katıldı.
Ticaret Bakanlığı’nın uhdesinde 21 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik Ticari İş birliği Toplantısı kapsamında düzenlenen imza töreninde Mutabakat Zaptını Türk Eximbank adına Genel Müdür Ali Güney imzaladı.
Anlaşma ile iki kuruluş arasında başta ihracat kredi sigortası olmak üzere çeşitli konularda bilgi alışverişi ile iki ülke firmalarının üçüncü ülkelerde ortak üstleneceği projeler kapsamında sigorta, koasürans, reasürans ve garanti mekanizmaları aracılığıyla işbirliği hedefleniyor.
Türk Eximbank, ihracatçılara daha kapsamlı destek sağlayabilmek amacıyla diğer ihracat kredi kuruluşları ve yabancı finans kuruluşlar ile benzer mutabakat zaptı ve iş birliği anlaşmalarının sayısını artırmaya devam edecek.
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