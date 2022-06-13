İsviçreli Haris Seferovic, Portekiz'i yıktı!
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Portekiz'i Haris Seferovic'in ilk dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Portekiz'i mağlup eden İsviçre, rakibine Uluslar Ligi'ndeki ilk yenilgisini tattırdı.
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre Milli Takımı ile Fernando Santos'un yönettiği Portekiz Milli Takımı karşı karşıya geldi.
Cenevre Stadı'nda oynanan mücadeleyi İsviçre 1-0 kazanırken, 6 yıl aradan sonra Portekizi mağlup eden ev sahibinin golünü adı Fenerbahçe ile de anılan Haris Seferovic 1. dakikada kaydetti. Portekiz'de ise yıldız isim Cristiano Ronaldo kadroda yer almadı.
Bu sonuçla beraber gruptaki ilk puanlarını alan İsviçre 3 puanla 4. sırada yer alırken, gruptaki ilk mağlubiyetini alan Portekiz ise 7 puan 2. sıraya gerilemiş oldu.
Grubun Eylül ayında oynanacak diğer maç haftasında İsviçre, İspanya deplasmanına, Portekiz ise Çekya deplasmanına çıkacak.
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