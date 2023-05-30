TÜRK-İŞ açıkladı: Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 13 bin lirayı aştı!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 15:06

Güncelleme: 30.05.2023 - 15:06

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2023 yılı Mayıs ayına ait açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını kapsayan açlık sınırı 10 bin 362 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 33 bin 752 TL’ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 13 bin 439 TL’ye yükseldi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,23 olurken on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 72,18 oldu.

“VATANDAŞ ÖĞÜN SAYISINI DÜŞÜRDÜ, KIRMIZI ET TÜKETİMİ YARIYA DÜŞTÜ”

Sendika tarafından yapılan açıklamada “Geçim şartlarının ağırlaşması ve gıda harcamasından bile tasarruf edilir noktaya gelinmesi yapılan çalışmalarda da kendini göstermektedir. Bu alanda yapılan araştırma sonuçları, vatandaşın öğün sayısını düşürdüğünü, daha az ve daha kalitesiz beslendiğini ortaya koymaktadır. Örneğin; Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) verilerine göre 2017’de yıllık kişi başı kırmızı et tüketimi 14 kg iken beş yıl sonra 2022’de yarı yarıya azalarak 7 kg’a düşmüştür” ifadeleri de yer aldı.