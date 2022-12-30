Türk-İş: Açlık sınırı aralık ayında 8 bin 130 TL’ye yükseldi

30 Aralık 2022 Cuma, 11:01

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret, işçinin muhalefet şerhi ve işveren ile hükümetin onayıyla geçtiğimiz günlerde açıklandı. Asgari ücret 8 bin 506 TL oldu.

Buna göre 2023 yılı için belirlenen asgari ücret birleşik Kamu İş tarafından açıklanan açlık sınırının 151 lira altında kaldı. TÜRK-İŞ ’in açıkladığı açlık sınırını ise 370 TL arasında kaldı. Belirlenen rakam sendikaların açıkladığı yoksulluk sınırının da yaklaşık 17 bin lira altında bulunuyor.

TÜRK-İŞ gıda enflasyonu yeni bir rekora imza attı.

TÜRK-İŞ tarafından hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2022 araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,41 oranında, son 12 ayda yüzde 98,41 oranında artış gerçekleşti.

AÇLIK SINIRI YENİ ASGARİ ÜCRETİN 320 LİRA ALTINDA

Açlık sınırı 8 bin 130 lira olurken yoksulluk sınırı da 26 bin 481 lira oldu. Açlık sınırı asgari ücreti 2 bin 630 lira aşarken 2023 yılı asgari ücretinin de 320 lira üstünde kalabildi.

Yeni Çalışma Grubu’nun güncel beslenme kalıbıyla araştırmaya başladığı Ocak 2021’den Aralık 2022’ye iki yılda, 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarındaki artış 3 katını aştı.

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 8 bin 130 liraya çıkarken, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı sınırı da 26 bin 483 lirayı aştı.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 10 bin 612 lira olarak kaydedildi.