Türk-İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın ekim ayı sonuçlarını açıkladı

Yayınlanma: 31.10.2024 - 12:02

Güncelleme: 31.10.2024 - 12:04

Türk-İş Konfederasyonu 2024 Ekim ayı itibarıyla dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarını ve genel yaşam maliyetlerini açıkladı. Araştırmanın sonuçlarına göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) önceki ay verilerine göre yüzde 3.04 artarak 20 bin 432 TL olarak belirlenirken, gıda harcaması ile birlikte diğer temel ihtiyaçlar için gereken toplam gelir (yoksulluk sınırı) yüzde 3.03 artarak 66 bin 553 TL oldu. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 26 bin 527 TL’ye yükseldi.

SATIN ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR

Mutfak enflasyonu ekim ayında aylık yüzde 3,03, yıllık ise yüzde 68,07 olarak hesaplandı. Bu durum ücretli çalışanların satın alma gücünde ciddi bir gerilemeye yol açarak gıda harcamalarında tasarrufu zorunlu hale getirdi. İşçi, memur, emekli gibi toplumun geniş kesimlerinin artan fiyatlar karşısında kayıplar yaşadığı gözlemleniyor.

Açıklamada, ekonomik krizin nedeninin çalışanlar olmadığı vurgulanarak, yapılacak tasarrufların dar ve sabit gelirli kesimlerin ücretleri üzerinden olmaması gerektiği ifade edildi. Yaşama koşullarındaki olumsuzlukların çalışma hayatını etkilediği, bu nedenle gerekli ekonomik ve sosyal politikaların öncelikli olarak hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.