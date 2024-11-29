TÜRK-İŞ kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı: Asgari ücret açlık ve yoksulluk sınırının altında!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:17

Güncelleme: 29.11.2024 - 13:31

TÜRK-İŞ'in Kasım 2024 için yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçları yayımlandı. Verilere göre, asgari ücret, bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin 9 bin 710 lira altında kaldı. TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin dört kişilik bir aile için sadece 7 gün yeterli olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Giderek artan hayat pahalılığı, gelir dağılımında ve vergide adaletsizlik, başta işçiler olmak üzere toplumun dar ve sabit gelirli tüm kesimlerinin yaşam şartlarını daha da ağırlaştırmış ve her geçen gün ağırlaştırmaya devam etmektedir." denildi.

TÜRK-İŞ'in her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Kasım 2024 sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan gıda harcaması, yani "açlık sınırı" 20 bin 562 lira oldu. "Yoksulluk sınırı", gıda dışında giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamalarla birlikte 66 bin 796 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 26 bin 712 lira olarak belirlendi.

Önceki ay olan Ekim ayında ise açlık sınırı 20 bin 432 lira, yoksulluk sınırı 66 bin 553 lira ve bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 26 bin 527 lira olarak belirlenmişti.

TÜRK-İŞ'in verilerine göre, Kasım ayında "mutfak enflasyonu" şu şekilde hesaplandı:

- Ankara’da dört kişilik bir ailenin gıda harcamasındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,64 oldu.

- On aylık değişim oranı yüzde 42,47, yıllık değişim oranı ise yüzde 46,60 olarak hesaplandı.

- Yıllık ortalama artış ise yüzde 67,20 olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET SADECE 7 GÜN YETERLİ

TÜRK-İŞ açıklamasında, yaşam maliyetinin asgari ücreti 7 bin lira aştığına dikkat çekildi. Asgari ücretin dört kişilik bir aile için sadece 7 gün yeterli olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün itibariyle mevcut asgari ücret dört kişilik bir aile için ancak 7 gün yetiyor. İnsan onuruna yaraşır gelir düzeyini sağlayacak bir ücret karşılığında çalışılması anayasal bir hak olmasına rağmen milyonlarca çalışan ailesiyle birlikte düşük ve yetersiz kazanç ile hayatını sürdürmek durumunda bırakılmaktadır. Ekonomik krizden çıkış için çalışanlardan özveri beklenmektedir. Daha önce de belirttiğimiz üzere ücretli çalışanlar enflasyonun nedeni değil mağdurudur. Ülkemizde gelir ve servet eşitsizliğini dengeleyecek adil bir vergi sistemi ile bütüncül sosyal politikalara ihtiyaç duyulmaktadır."