Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜRK-İŞ mayıs ayı verileri açıklandı: Açlık sınırı 35 bin, yoksulluk sınırı 114 bin lirayı aştı

TÜRK-İŞ mayıs ayı verileri açıklandı: Açlık sınırı 35 bin, yoksulluk sınırı 114 bin lirayı aştı

1.06.2026 11:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TÜRK-İŞ mayıs ayı verileri açıklandı: Açlık sınırı 35 bin, yoksulluk sınırı 114 bin lirayı aştı

TÜRK-İŞ’in mayıs ayı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 35 bin 174 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 114 bin 576 TL’ye yükselirken, yıllık mutfak enflasyonu yüzde 40’ın üzerindeki seyrini korudu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine etkisini ölçmek amacıyla her ay düzenli olarak yayımladığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının 2026 Mayıs ayı sonuçlarını açıkladı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINDA YENİ SEVİYELER

TÜRK-İŞ verilerine göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 35 bin 174,85 TL’ye yükseldi.

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 114 bin 576,10 TL’ye çıktı.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45 bin 488,25 TL olarak hesaplandı.

MUTFAK ENFLASYONUNDA YILLIK YÜZDE 40’IN ÜZERİNDE ARTIŞ

Dört kişilik bir ailenin gıda ihtiyacı için gerekli aylık harcama mayıs ayında 588 TL artarken, yılın ilk beş ayında mutfak giderlerine ek yük 3 bin 950 TL’ye ulaştı.

TÜRK-İŞ hesaplamalarına göre mutfak enflasyonu aylık bazda yüzde 1,70 artış gösterdi. On iki aylık değişim oranı yüzde 40,18 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 40,58 oldu. Beş aylık artış oranı ise yüzde 16,69 olarak kaydedildi.

İlgili Konular: #yoksulluk sınırı #açlık sınırı #Türk-İş #Mayıs

İlgili Haberler

Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim yolda
Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim yolda ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişlerinin yeniden başlaması petrol fiyatlarını düşürdü. Küresel enerji piyasalarındaki rahatlamanın ardından benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.
Mutlak butlan kararı sonrası enflasyon beklentilerinde yılın en 'iyimser' tablosu!
Mutlak butlan kararı sonrası enflasyon beklentilerinde yılın en 'iyimser' tablosu! Memur ve emeklilerin temmuz zammını doğrudan etkileyecek mayıs ayı enflasyon verisi öncesinde TCMB anketindeki aylık beklenti yüzde 1,89 olurken, bu oran ocak ayından bu yana açıklanan tüm verilerin altında kalarak yılın en iyimser tablosunu ortaya koydu.
Tapu sahipleri dikkat: Emlak vergisi ilk taksitinde süre bugün doluyor
Tapu sahipleri dikkat: Emlak vergisi ilk taksitinde süre bugün doluyor Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi birinci taksit ödeme süresi bugün dolarken, ödemesini gün sonuna kadar tamamlamayan mükelleflere geciken her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.