Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim yolda

1.06.2026 10:58:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişlerinin yeniden başlaması petrol fiyatlarını düşürdü. Küresel enerji piyasalarındaki rahatlamanın ardından benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.
ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesi ve taraflar arasında anlaşma beklentilerinin güçlenmesi, enerji piyasalarında rahatlama yarattı.

İran’dan onay alan tankerlerin yeniden Hürmüz Boğazı’nı kullanmaya başlamasıyla birlikte küresel petrol arzına ilişkin endişeler azalırken, petrol fiyatları da 100 ABD Doları seviyesinin altına geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Bugün benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 1,81 TL indirim yapılacağı öngörülüyor.

Yapılacak indirimle birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatının 62,94 TL’ye, Ankara’da 63,91 TL’ye ve İzmir’de 64,19 TL’ye gerilemesi bekleniyor.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 64,32 TL
  • Motorin litre fiyatı: 67,05 TL
  • LPG litre fiyatı: 33,89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 64,18 TL
  • Motorin litre fiyatı: 66,91 TL
  • LPG litre fiyatı: 33,29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 65,29 TL
  • Motorin litre fiyatı: 68,16 TL
  • LPG litre fiyatı: 33,87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 65,57 TL
  • Motorin litre fiyatı: 68,43 TL
  • LPG litre fiyatı: 33,69 TL
Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?
Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası'nı destekleyici hamlelerinin ardından mevduat faizleri yüksek seviyelerini koruyor. Tasarruflarını kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirmek isteyen yurttaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Yüzde 45'i bulan faiz oranlarıyla birlikte 500 bin TL birikimin 1 aylık net getirisi merak konusu oldu. İşte banka banka en güncel vadeli mevduat faiz oranları ve kazanç tablosu...
TÜİK verileri açıklandı: Türkiye 2026 yılı ilk çeyreğinde ne kadar büyüdü?
TÜİK verileri açıklandı: Türkiye 2026 yılı ilk çeyreğinde ne kadar büyüdü? TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 2,5, çeyreklik bazda ise yüzde 0,1 büyürken; sanayi sektörü yüzde 0,8 daraldı, ihracat ise yüzde 12,7 oranında sert bir düşüş kaydetti.
Dev bankadan dolar/TL önerisi: 2 aylık kritik plan netleşti
Dev bankadan dolar/TL önerisi: 2 aylık kritik plan netleşti Bank of America, Türk Lirası'nda yaşanan son değer kaybının ardından risklerin yeniden fiyatlandığını belirterek, 48,80 seviyesinden 2 ay vadeli dolar/TL short pozisyonu açılmasını önerdi.