Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim yolda

ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesi ve taraflar arasında anlaşma beklentilerinin güçlenmesi, enerji piyasalarında rahatlama yarattı.
İran’dan onay alan tankerlerin yeniden Hürmüz Boğazı’nı kullanmaya başlamasıyla birlikte küresel petrol arzına ilişkin endişeler azalırken, petrol fiyatları da 100 ABD Doları seviyesinin altına geriledi.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıması bekleniyor.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ
Bugün benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 1,81 TL indirim yapılacağı öngörülüyor.
Yapılacak indirimle birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatının 62,94 TL’ye, Ankara’da 63,91 TL’ye ve İzmir’de 64,19 TL’ye gerilemesi bekleniyor.
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 64,32 TL
- Motorin litre fiyatı: 67,05 TL
- LPG litre fiyatı: 33,89 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 64,18 TL
- Motorin litre fiyatı: 66,91 TL
- LPG litre fiyatı: 33,29 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 65,29 TL
- Motorin litre fiyatı: 68,16 TL
- LPG litre fiyatı: 33,87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 65,57 TL
- Motorin litre fiyatı: 68,43 TL
- LPG litre fiyatı: 33,69 TL