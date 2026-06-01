Mutlak butlan kararı sonrası enflasyon beklentilerinde yılın en 'iyimser' tablosu!

1.06.2026 11:35:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Memur ve emeklilerin temmuz zammını doğrudan etkileyecek mayıs ayı enflasyon verisi öncesinde TCMB anketindeki aylık beklenti yüzde 1,89 olurken, bu oran ocak ayından bu yana açıklanan tüm verilerin altında kalarak yılın en iyimser tablosunu ortaya koydu.
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. Açıklanacak rakamlar, memur ve emeklilerin Temmuz zammının belirlenmesinde kritik önem taşıyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı 6 aylık enflasyona göre hesaplanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son anketinde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,94’e yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE 'İYİMSER' TABLO

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi toplu sonuçlarında Mayıs ayı tüketici enflasyonu beklentisi aylık yüzde 1,89 oldu.

Beklentilerin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davasında verdiği mutlak butlan kararının ardından yıl başından bu yana açıklanan ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94 ve nisan ayında yüzde 4,18 seviyelerindeki enflasyon verilerinden daha düşük olması dikkat çekti.

