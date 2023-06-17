'Erdoğan' etkisi... Türk Lirası 24 yılda ilk kez bu kadar değer kaybetti!

Türk Lirası dolar karşısında 15 haftadır değer kaybediyor. Bu durum, Türk Lirası'nda uzun yıllar sonra en uzun haftalık kayıp serisi olarak kayıtlara geçti. TL’deki bu düşüşün 28 Mayıs’ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi sonrasında hızlandığına işaret edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2023 - 12:13
'Erdoğan' etkisi... Türk Lirası 24 yılda ilk kez bu kadar değer kaybetti!
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Dolar/TL kuru, haftayı 23,68 seviyesinden kapatırken, kurda üst üste artış serisi 15. haftaya ulaştı.

Bloomberg’de dün yayımlanan haberde, TL’nin son 24 yılın en uzun kayıp serisini yaşadığına işaret edildi.

Geçen hafta dolar karşısında yüzde 11’lik kayıp yaşayan TL, bu hafta yüzde 1’lik kayıp daha yaşadı.

Türkiye’de iş başına gelen yeni ekonomi yönetiminin döviz piyasasına müdahaleleri sınırladığına ve TL’deki düşüşün 28 Mayıs’ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi sonrasında hızlandığına işaret edildi.

REZERVLER KAYBI KURTARAMADI

Öte yandan seçimler öncesindeki 18 ayda TL’yi desteklemek için Merkez Bankası (TCMB) tarafından yaklaşık 200 milyar dolarlık rezerv kullanıldığı ancak yine de bu dönemde TL’nin dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimlerinden biri olmaya devam ettiği aktarıldı.

Seçimler sonrasında Erdoğan’ın, iki eski Wall Street bankeri olan Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan’ı ekonomi yönetimine atadığı, bu adımın da ağır devlet müdahalesi politikasının ardından "TL’nin değerinin serbest piyasada belirleneceği bir politikaya dönüş sinyali olarak değerlendirildiği" belirtilen haberde, Türkiye’nin tahvil ve hisse senetlerine yabancı sermaye girişinin artacağı beklentisinin olduğu belirtildi.


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