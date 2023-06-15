Merkez Bankası’nın net rezervi yükselerek eksi 3.2 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervi 9 Haziran haftasında eksi 3,17 milyar dolara yükseldi. Net rezervler önceki hafta eksi 5,7 milyar dolar olarak tarihi düşük seviyeye gerilemişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 15:29
Merkez Bankası’nın net rezervi yükselerek eksi 3.2 milyar dolara çıktı
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, "Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini" yayımladı. TCMB verilerine göre brüt rezervler 9 Haziran haftasında 99,8 milyar dolara geriledi. Önceki hafta brüt rezervler 100,5 milyar dolar olmuştu.

TCMB'nin döviz rezervi 58 milyar 240 milyon dolardan 57 milyar 790 milyon dolara geriledi.

Altın rezervi ise 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara geriledi. 2022 sonuna göre Merkez Bankası'nın brüt rezervi yüzde 22,50, döviz rezervi ise yüzde 30,29 azaldı.

9 Haziran haftasında net rezerv ise eksi 5,7 milyar dolardan eksi 3,2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv ise eksi 61,2 milyar dolardan eksi 59,9 milyar dolara çıktı.


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