Türk Lirası 4 yılın zirvesinde! Merkez Bankası verileri ortaya çıkardı...

Yayınlanma: 04.12.2024 - 17:44

Güncelleme: 04.12.2024 - 17:44

Reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım 2024'te TÜFE bazında 2,19 puan artarak 67,03'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2,19 puan artışla 67,03 oldu. Endeks, Ekim 2024'te 64,84 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,92 puan artışla 94,50'den 96,42'ye çıktı.

Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,55 puan, Yİ-ÜFE bazında da 8,66 puan arttı.

Böylece, TÜFE'ye göre Türk Lirası'nın reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

DÖVİZ BASKISI!

Bir para biriminin diğer para birimleri karşısında aşırı değerlenmesi ile ticaret dengesinde bozulmalar meydana gelmektedir.

Değerli para birimi ile ihracat yapmakta güçlük çekilirken ithalatta ise uygun fiyatla ürün temini yapılıp cari dengede bozulma meydana gelebilmektedir.

Bu süreçlerin sonunda ise yabancı para birimleri karşısında değer kayıpları hız kazanmaktadır. Değer kaybı karşısında piyasa müdahaleleri ile oluşturulmaya çalışılan suni denge ise develüasyona sebep olabilmektedir.

REEL EFEKTİF KUR

Bir ül­kenin para değerinin, diğer dövizlerin değerine göre yüksek olup olmadığını anlamak için kullanılacak en iyi yön­tem reel efektif kur endeksleri olarak öne çıkmaktadır.

Reel Efektif Döviz Kuru (REK), bir ülkeye ait paranın reel düzeyinin göstergesi olarak hesaplanmaktadır. Reel hesabın nedeni, o ülkenin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre hesaplanan “nominal efektif döviz kuru” (NEK) ülkeler arası nispi fiyat farklarını yansıtamamasıdır.

Nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat et­kilerinin arındırılmasıyla oluşturulan ortalamaya “reel efektif döviz kuru” adı verilmektedir.