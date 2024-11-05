Türk Lirası reel döviz kuru 43 ayın zirvesine ulaştı: TL değer kazandı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 15:55

Güncelleme: 05.11.2024 - 15:55

Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, artışını ikinci ayda da sürdürerek son 43 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Ekim ayında TÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi yüzde 3,1 artarak 64,82 puana çıktı. Bu rakam, 2021 Mart ayında ulaşılan 65 seviyesinden bu yana kaydedilen en yüksek değer oldu.

Eylül ayı TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi ise 62,78 puandan 62,86 puana revize edildi.

ÜFE BAZLI REEL DÖVİZ KURU DA YÜKSELDİ

Ekim ayında Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi de yüzde 2 artarak 93,62 puana yükseldi. Eylül ayı endeksi ise 91,74 puandan 91,81 puana güncellendi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru 51,14 puandan 52,42 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru ise 71,97 puandan 74,63 puana yükseldi.

Nominal efektif döviz kuru Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan bir sepete göre TL'nin ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif döviz kurundaki artış TL'nin değer kazandığını ve Türk mallarının yabancı mallar karşısındaki fiyatının arttığını gösteriyor.