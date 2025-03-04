Türk Lirası'nda 5 ay sonra bir ilk: Reel değeri şubat ayında geriledi!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 16:01

Güncelleme: 04.03.2025 - 16:01

Merkez Bankası (TCMB) şubat ayına ilişkin Reel Efektif Döviz Kuru verilerini açıkladı. Buna göre Türk lirasının reel değeri şubatta önceki aya göre geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre 0,34 puan azalarak 74,96 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, şubatta bir önceki aya göre 0,71 puan

azalarak 98,30’a geriledi.

Reel döviz kuru gelişmeleri incelendiğinde dolar bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,8 değer kazanırken, Euro ise yüzde 2,35 oranında değer kazandı.

Şubatta tüketici enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 2,27 oranında artarken, üretici enflasyonu yüzde 2,12 oranında artmıştı.

Türkiye'deki enflasyon reel efektif döviz kuru endeksindeki artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim, endeksi azaltıcı yönde etkiledi.

REEL EFEKTİF KUR NEDİR?

Reel efektif döviz kurunu hesaplarken döviz kuruyla iç ve dış enflasyon oranlarını birleştiren bir formül kullanılıyor.

Yani Reel efektif döviz kuru verileri ile liranın gerçek değeri yurt dışındaki enflasyon ve yurt içindeki enflasyondan arındırılarak hesaplanıyor.