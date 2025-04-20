Türk mangal kömürü dünyaya açılıyor: 35 yıllık emek global pazarda!
Ayvacık'ta babasından öğrendiği mesleği 35 yıldır sürdüren Kenan Güngör, geleneksel yöntemlerle ürettiği mangal kömürlerini ABD ve Avrupa'ya gönderiyor. Doğal malzemelerle üretilen ve özenle hazırlanan kömürler, uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Kenan Güngör (55), babasından öğrendiği geleneksel mangal kömürü üretimini 35 yıldır sürdürüyor. Yılda 300 ton mangal kömürü üreten Güngör, bunun 60 tonunu ABD, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediyor.
GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KALİTELİ KÖMÜR ÜRETİMİ
- Hammadde: Meşe, pırnal ve zeytin ağacı odunları (Orman İşletme Müdürlüğü ihaleleri ve köylülerden temin ediliyor)
Üretim süreci:
- Odunlar koni şeklinde dizilip saman ve toprakla kapatılarak "ocak" hazırlanıyor.
- 1015 gün boyunca kontrollü yakma işlemi yapılıyor.
- Toplam 1 aylık süreç sonunda mangal kömürü elde ediliyor.
- En kaliteli kömür Pırnal meşe ağacından üretiliyor.
YURTDIŞINA İHRACAT VE EKONOMİYE KATKI
Güngör, ürettiği kömürleri tedarikçi firmalara veriyor. ABD, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere gönderilen ürünler, paletlenerek tırlarla taşınıyor. Ayrıca yurt içi pazarına da satış yapılıyor.
ÇEVREYE DUYARLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
- 4 daimi işçi ile çalışılıyor.
- Duman kontrolüne dikkat edilerek çevreye zarar verilmiyor.
- Köylülerin budadığı odunlar satın alınarak yerel ekonomi destekleniyor.
Güngör "Ürettiğimiz kömürler hem yurtdışına gidiyor hem de yerel pazara sunuluyor. Bu işin kurallarına uyarak hem kaliteli ürün veriyoruz hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.
Etiketler: #Kömür #Mangal kömürü #çanakkale #ihracat
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