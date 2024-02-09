Türk Metal'de görev değişikliği: Pevrul Kavlak görevi bıraktı, yeni başkan belli oldu
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden ayrıldı. Kavlak'ın yerine, Yönetim Kurulu'nda oybirliği ile alınan karar doğrultusunda Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Uysal Altundağ getirildi.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre; Nisan 2009 tarihinden bugüne kadar Genel Başkanlık görevini yürüten Pevrul Kavlak, sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle dün görevinden ayrıldı.
Sendika Yönetim Kurulunun oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, Kavlak'ın yerine Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ Genel Başkan olarak seçildi.
Sendikadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Nisan 2009 tarihinden bugüne kadar Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürüten Pevrul Kavlak, 8 Şubat 2024 tarihi itibariyle sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Türk Metal Sendikası Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile aldığı kararla Kavlak’ın yerine Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Uysal Altundağ Genel Başkan olarak seçilmiştir."
TÜRK METAL SENDİKASI’NDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ— Türk Metal Sendikası (@TurkMetalSen) February 9, 2024
Nisan 2009 tarihinden bugüne kadar Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürüten Pevrul Kavlak, 8 Şubat 2024 tarihi itibariyle sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır.
Türk Metal Sendikası Yönetim… pic.twitter.com/CnKBDiDnE1
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'