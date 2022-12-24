Türk mobil oyuncuların yüzde 41'i haftada 10 saatten fazla oyun oynuyor

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Pandemi döneminde dijital oyunlar sektörü adeta gaza bastı. PwC (PricewaterhouseCoopers), “Küresel Eğlence ve Medya Görünümü Perspektifleri” raporuna göre, 2021’de toplam video oyunları geliri (e-sporlar hariç) 214.2 milyar dolara ulaştı. 2026’da yüzde 8.4’lük yıllık büyüme oranıyla 321.1 milyar dolara yükselecek. Bu gelirin yüzde 75.58’lik kısmının son derece basit, herkesin tek bir dokunmayla oynayabileceği oyunlardan oluşması bekleniyor.

Türkiye’nin 2021 ve 2026 arasında yüzde 24.1 büyüme oranıyla en hızlı büyüyen video oyunları pazarı olacağı tahmin ediliyor. Rapora göre, Türkiye şu anda Avrupa’nın oyun yatırımları anlamında en çok yatırım alan ülkesi konumunda. 2022’nin ilk altı ayında Türk oyun girişimleri 333 milyon dolar yatırım aldı.

Digital Turbine raporuna göre ise pandemide popülerliği artan mobil oyun pazarı dünya genelinde 116 milyar dolar, Türkiye’de ise 450 milyon dolarlık hacme ulaştı. Bir diğer araştırma şirketi Sensor Tower Raporu’na göre ise 2025 yılına kadar App Store gelirinin yüzde 42’sinin, Google Play gelirinin ise yüzde 71’inin yalnızca mobil oyunlardan gelmesi bekleniyor. Mobil oyun gelirlerinde Çin 56 milyar dolarla başı çekerken onu 43 milyar dolarla ABD izledi.

YÜZDE 49’U KADIN

Digital Turbine’nin “Türkiye’deki Mobil Oyuncular” araştırmasına göre, Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 81’i mobil oyun oynadığını belirtiyor. Mobil oyun oynayanların yüzde 51’inin erkek, yüzde 49’unun kadın olması ise “mobil oyunları yalnızca erkekler oynar” tabusunu yıkıyor. Türk mobil oyuncuların yüzde 41’i haftada 10 saatten fazla mobil oyun oynuyor. Kullanıcıların yüzde 51’i günde 2-3 kez mobil oyun oynadığını belirtirken yüzde 72’si ise gün içerisinde mutlaka mobil oyun oynadığını ifade ediyor.

HONOR OF KİNGS VE PUBG İLK SIRADA



2022’nin ilk yarısında en çok gelir üreten oyunlar Honor of Kings ve PUBG Mobile oldu. Her iki oyunun da gelirleri ilk yarıyılda 1 milyar doları aştı. Tencent’in oyunları uzun zamandır gelir listelerinin en üst sıralarında yer alıyor. Gelirdeki küçük çaplı düşüşe rağmen, mobil oyunların indirme sayıları bir miktar arttı. 2021 ilk yarıda 28 milyar olan ‘indirme’ sayısı bu yıl aynı dönemde 28.1 milyara yükseldi.

PARAM’I KADINLAR YÖNETİYOR



Finansal teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Param’ın çalışanlarında kadınlar ağırlığıyla öne çıkıyor. 600’ün üstünde çalışanı ile faaliyetlerini sürdüren Param, kadın çalışan ve kadın yönetici oranıyla da sektörüne örnek oluyor. Çalışanlarının yüzde 60’ı kadın olan Param’ın üst yönetiminin yüzde 63’ü kadın yöneticilerden oluşuyor. Param; hesap, cüzdan, ön ödemeli kart, sanal POS, fiziki POS yurt içi ve yurtdışı para transferi ürünleri ile kurumsal ve bireysel müşterilerine finansal hizmetler sunuyor. Şirket, Haziran 2022’de Londra Merkezli Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Lüksemburg merkezli CEECAT Capital, Zürih merkezli Alpha Associates ve Amsterdam merkezli Revo Capital’in katıldığı 200 milyon dolar değerleme üzerinden yatırımla ilk yatırım serisini tamamladı.



AGRESİF REKLAM YAPMAYIN

Yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde birçok kişi hem kendilerini hem de sevdiklerini mutlu edecek hediyeler arıyor. TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli’ye göre, aramalarda görünür olmak ve son tüketiciye ulaşmak için agresif reklamlar yerine pozitif ve olumlu hisler bırakacak türden kampanyalara yönelmek gerekiyor. Ürün gamınıza yılbaşıyla alakalı ürün veya hizmetler eklemeniz gerekir. Web sitenizi yılbaşı renkleriyle giydirin. Yılbaşı kampanyanızı sosyal medya hesaplarından duyurun. Sitenizden alışveriş yapan tüketicilere özel kasa önü indirim fırsatları sunun.



SHİPENTEGRA YILIN EN HIZLISI OLDU



Deloitte Teknoloji Fast 50 programının sonuçları açıklandı. Meta işbirliği ile Türkiye’de bu yıl 17’ncisinin düzenlendiği programda, ShipEntegra yüzde 8 bin 545’lik büyüme oranıyla Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi oldu. Liste hazırlanırken şirketlerin son üç yıldaki net satış gelirlerindeki büyüme oranları değerlendiriliyor. Programda bu yıl da gelirleri 40 milyon Avro ve üzerinde olan teknoloji şirketlerine “Big Stars Ödülü” verildi. Ödüle hak kazanan firmalar sırasıyla ASELSAN, General Mobile, İnnova Bilişim Çözümleri, Paycell ve Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri oldu. “Meta Teknolojide Kadın” ödülünü yazılım firması Hitit alırken topluma ve çevreye yarattığı etki ile en fazla öne çıkan teknoloji firmaları için verilen “Deloitte Etki Ödülü”nün sahibi ise Asay İletişim oldu.



TİMURAY, HEROES: 100 LİSTESİNDE

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak ve işyerinde çeşitliliği teşvik etmek için yaptıkları çalışmalarla rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı ve Yahoo Finance tarafından uluslararası düzeyde hazırlanan global “HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2022” listesinde 4. sırada yer aldı.

(Serpil Timuray)



Serpil Timuray, Vodafone’un işgücü ve yönetim kadrosunda kadın çalışan sayısının artırılması için önemli çalışmalara imza atıyor. Liderlik ettiği Vodafone Avrupa Bölgesi’nde, 2025’e kadar kadın yönetici oranının yüzde 40’a yükseltilmesini hedefliyor. Timuray, aynı zamanda, 2014’ten bu yana, Vodafone Grubu’nun tüm ülkeleri kapsayan ve çalışan haklarının iyileştirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren “herkes için dahiliyet komitesi”ne de liderlik ediyor.

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