Türk şirketlerden Mısır’a yatırım sözü

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 17:29

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 17:29

Söz konusu gelişme, iki devletin arasındaki buzların çözülmeye başladığını gösterdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Müslüman Kardeşler örgütüyle bağlantılı eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te darbeyle devrilmesinin ardından Mısır'a karşı sert tavır takınmış, iki devlet arasındaki ilişkiler kesilmişti.

EL SIKIŞTILAR

Türkiye'nin bölgedeki güçlerle arasındaki gerilimi düşürme çabası sonucunda iki devlet arasındaki ilişkiler 2021 yılında düzelmeye başlamıştı.

Mısırlı yetkililer, Türkiye ile yakınlaşma konusunda daha temkinli davransalar da, Erdoğan geçen yıl Katar'daki Dünya Kupası sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile el sıkışmış ve onunla kısa bir görüşme yaptığını açıklamıştı.

Mısır Başbakanı Moustafa Madbouly, dün geç saatlerde yayımlanan hükûmet açıklamasında, "Geçmişte hangi siyasi anlaşmazlık olursa olsun, biz daima halklarımızın arasındaki ilişkileri, yakın ekonomik ve ticari iş birliğimizi korumakta istekli olduk" dedi.

TİCARİ İLİŞKİLER SÜRMÜŞTÜ

Yakın geçmişte iki devlet arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesine rağmen, ticari ilişkiler sürmüştü. Fakat iki devlet de son zamanlarda zor durumdaki ekonomilerini düzeltmek için bölgedeki finansal ilişkilerini güçlendirmeye çalışmaktaydı.

Hükûmetin açıklamasında, Mısır'ı ziyaret eden şirketlerin bazılarının hâlihazırda Mısır'da ticari faaliyetler yürüttüğü ve sanayi gelişimi, tekstil, giysi üretimi, elektronik ve tıbbi malzeme alanlarında çalıştıkları belirtildi.

Açıklamaya göre, Mısır'daki Türk şirketlerinin yatırımları iki milyar dolar büyüklüğünde. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, ona taziyelerini iletip yardım teklif etmişti.