Türk tarımı 25 bin Afgan çobana muhtaç edildi!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:52

Güncelleme: 09.07.2024 - 10:52

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde iktidarın tarım politikalarını sert bir dille eleştirdiç

Altındaş, "Ülkemizde tarım ve hayvancılığın çöküşünde sizin ve sizden önceki Tarım Bakanlarının etkisine ilişkin bugüne kadar herhangi bir özeleştiri yaptınız mı?" sorusunu yöneltti.

Altıntaş’ın Bakan Yumaklı’ya yönelttiği diğer sorular da şöyle:

- Tarım sektörümüz, 25 bin düzensiz göçmenin çalışmaması durumunda iflas edecek kadar aciz bir noktaya mı gelmiştir?

- Türkiye’de tarım ve hayvancılık alanlarında çalışacak yerli işgücünün yetersiz kalmasında ve tarımsal üretimin azalmasında Bakanlığınızın ithalat yanlısı politikalarının etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz?

- Ülkemde tarım ve hayvancılığın çöküşünde sizin ve sizden önceki Tarım Bakanlarının etkisine ilişkin bugüne kadar herhangi bir özeleştiri yaptınız mı? Yaptıysanız, hangi çıkarımlara vardınız?

- Tarım ve hayvancılıkta yaşanan çöküşün durdurulması için Bakanlığınızın kısa ve uzun vadeli stratejileri nelerdir?