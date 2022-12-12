Türk yatırımcılar en çok hangi ‘coin’e takıntılı?

12 Aralık 2022 Pazartesi, 16:37

Kripto para piyasalarındaki çöküş yatırımcıların iştahını köreltmiyor. Özellikle Türk yatırımcıların kripto para piyasalarına olan ilgili devam ediyor.

TÜRKİYE LİSTENİN BAŞINDA

Borsagündem'in Newsbtc’de yayınlanan analizinde derlediğine göre, tüm kripto endüstrisi, 2021 yılının son çeyreğinden bu yana bir ‘kripto kışı’ yaşıyor. Bazı kripto para birimlerinin fiyatları, yüzde 65'in üzerinde değer kaybederek büyük bir fiyat düşüşü yaşıyor. Kripto para piyasalarında genel görünüm ne kadar kötü görünse de, kripto paraların popülaritesi azalmıyor.

Bir kripto eğitim platformu olan CryptoManiaks tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, Türkiye ve Hollanda'nın kripto para birimi farkındalığında üst sıralarda yer aldığını gösteriyor. Ankete göre, Türkiye ve Hollanda'daki nüfusun sırasıyla yüzde 5,5'i ve yüzde 8,2'si arama motorlarında kripto ile ilgili terimleri arıyor. Türkiye, 4,7 milyon arama yaparak listenin başında yer alıyor.

DOGECOİN, ETHEREUM’U İKİYE KATLADI

En son CryptoManiaks çalışması, seçilen bazı kripto para birimleri için arama sayısını analiz ediyor. Araştırma, aylık yerel aramaları hesaplamak amacıyla her ülke için kripto para birimi sayısını nüfusun yüzdesi olarak kabul ediyor. Buna göre, Türkiye, Dogecoin ile ilgili aylık 812.000 arama ile genel çalışmada ikinci ve aylık bazda birinci sırada yer alıyor. Ankete göre, Dogecoin için yapılan arama sayısı, ülkede en çok aranan üçüncü kripto para birimi olan Ethereum'un arama sayısını ikiye katlıyor.

CryptoManiaks sözcüsü, son on iki ayda artan Dogecoin merakı hakkında yorumda bulunuyor. Dogecoin'in popülaritesinin, dünya çapında aylık yaklaşık 2 milyon arama ile Ethereum'u önemli ölçüde aştığını söylüyor.

Dogecoin, Elon Musk'ın onu Twitter'dan para kazanma için resmi token yapma planlarını açıklamasından sonra popülerliğini artırdı. Memecoin kategorisinden kabul edilen Dogecoin’in fiyatı, sosyal medya platformu Twitter’ın Elon Musk tarafından tamamen resmi olarak satın alınmasından sonraki hafta içinde tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

AYI PİYASASI KRİPTOYA OLAN İLGİYİ ENGELLEMEDİ

Ankette yalnızca Dogecoin ve Ethereum yer almıyor. Anket, Solana, BNB, Bitcoin ve diğer kripto paraları da içeriyor. Sıralamada Türkiye ve Hollanda'yı Kanada, Almanya ve Çek Cumhuriyeti izliyor.

Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri, kripto para birimi endüstrisinde en iyi küresel oyuncular olsa da, hiçbiri araştırmaya göre zirvede yer almıyor. Bunun nedeni ise, arama sayısının nüfus boyutlarına kıyasla önemsiz olması. Örneğin, ABD, nüfusunun yüzde 1,9'u kripto ile ilgili terimleri arayarak 15. sırada yer alırken, Birleşik Krallık yüzde 2,6 ile 12. sırada kendine yer buluyor.