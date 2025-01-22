TürkAkım'dan Transdinyester'e doğalgaz sevkiyatı: Kriz çözülüyor mu?

Yayınlanma: 22.01.2025 - 15:40

Güncelleme: 22.01.2025 - 15:40

Kıbrıs merkezli Ozbor Enterprises şirketi, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesine doğalgaz sevkiyatı için harekete geçti. Şirket, TürkAkım doğalgaz boru hattından günlük yaklaşık 3.1 milyon metreküp kapasite ayırttı.

Rus Kommersant gazetesinin RBP ticaret platformundan elde ettiği bilgilere göre, bu kapasite 1 Şubat’tan itibaren bir ay boyunca kullanılacak ve Türkiye’nin Bulgaristan sınırındaki Strandzha 2 giriş noktası üzerinden işlem gerçekleştirilecek.

GAZPROM SEVKİYATLARI DURDURDU

Gazprom, 1 Ocak itibarıyla Transdinyester bölgesine doğalgaz sevkiyatını durdurmuştu. Bu gelişme sonrası bölgedeki on binlerce kişi doğalgaz erişiminden mahrum kaldı.

SEBEP BORÇ ANLAŞMAZLIĞI

Gazprom, Moldova’nın 709 milyon dolarlık borcunu ödemediğini gerekçe göstererek sevkiyatları askıya aldı. Ancak Moldovalı yetkililer, borcun miktarına itiraz ediyor ve konuyla ilgili görüşmeler sürüyor.