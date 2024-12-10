Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı...

Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:30

Güncelleme: 10.12.2024 - 16:30

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz'' dedi. Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağlandığını kaydetti. Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte 'Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk" dedi.

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK?

'Türkiye Aile Destek Programı', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatıldı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.