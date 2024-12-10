Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Programın bitmesi öngörülen tarih de belli oldu.

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı...
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:30

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz'' dedi. Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağlandığını kaydetti. Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte 'Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk" dedi.

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK?

'Türkiye Aile Destek Programı', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatıldı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.


Etiketler: #Aile ve Sosyal Hizmetler #aile destek yardımı

İlgili Haberler

Müge Anlı 'sosyal yardım' eleştirilerine sert çıktı: 'Geri zekalılar!'

Müge Anlı 'sosyal yardım' eleştirilerine sert çıktı: 'Geri zekalılar!'
AKP’li belediyenin 'hayır işi' de yandaştan: AKP’linin 'yardım' ihalesi AKP’liye gitti!

AKP’li belediyenin 'hayır işi' de yandaştan: AKP’linin 'yardım' ihalesi AKP’liye gitti!
Yoksulluk artıyor, yardım alan azalıyor!

Yoksulluk artıyor, yardım alan azalıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler