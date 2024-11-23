AKP’li belediyenin 'hayır işi' de yandaştan: AKP’linin 'yardım' ihalesi AKP’liye gitti!

Yayınlanma: 23.11.2024 - 16:49

Güncelleme: 23.11.2024 - 16:56

Hayırseverlerin bağışlarıyla faaliyette bulunan “Hayır Çarşısı”, Bağcılar Belediyesi tarafından 2007 yılında kuruldu. Yoksul ailelere yardım amacıyla kurulan çarşı için Bağcılar Belediyesi, resmi ihale kayıtlarına göre ilk kez bu yıl kıyafet alımı ihalesi düzenledi.

Belediyenin, “Hayır Çarşısı İçin Kıyafet Alımı İşi” adı altında, 21 Ekim 2024 tarihinde düzenlediği ihale, “AB Anne Bebek Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şirketine verildi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihalenin sonucu, 22 Kasım 2024 tarihinde açıklandı. Söz konusu şirket ihaleyi 1 milyon 999 bin 500 TL’ye aldı.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarını göre şirket, 20 Aralık 2023 tarihinde Yunus Emre Küçük ve Harun Küçük tarafından kuruldu. Yunus Emre Küçük, şirkette 3 milyon sermayeye sahip ve müdürler kurulu başkanlığını yapıyor. Aynı zamanda AKP İstanbul Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısı olan Emre Küçük, AKP’den Sultangazi Belediye Meclis üyeliği için de aday adayı olmuştu.

HAYIRSEVERLERIN BAĞIŞLARI YETMEDİ

Bağcılar Belediyesi tarafından yoksul ailelere yardım amacıyla 2007 yılında kurulan “Hayır Çarşısı”, yoksul ailelerin yazlık ve kışlık ihtiyaçlarını yılda iki kez karşılıyordu. Belediyenin kendi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çarşı’da, hayırseverlerin bağışladığı ve tamamı yeni olan ürünler bulunuyordu. Ürünler ihtiyaç sahibi ailelere, Bağcılar Belediyesi’nden aldıkları belgeye göre teslim ediliyor. Daha önce yaptığı açıklamada, “Hayır Çarşısı”nın toplumsal dayanışmanın en güzel örneği olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Yardımlar için hayırsever bağışçılarımıza hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Paylaştıkça ihtiyaçları gidermenin yanında insanların yüreğine dokunuyor, sevgimizi de artırıyoruz” demişti.