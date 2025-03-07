Türkiye altın rezervinde yeniden rekor kırdı: Küresel altın akışında son durum

Yayınlanma: 07.03.2025 - 16:39

Güncelleme: 07.03.2025 - 16:39

ABD’de altına yönelik güçlü talep, diğer ülkelerden altın akışını hızlandırıyor. Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, ABD, en yüksek altın rezervine sahip ülke konumunda bulunuyor. ABD’nin hazinesinde toplamda 8 bin 134 ton altın yer alırken, bu miktar ülkenin toplam rezervlerinin yüzde 75’ine denk geliyor. ABD'yi en çok altına sahip ikinci ülke Almanya takip ederken, Çin, altın rezervleriyle dünyada altıncı sırada yer alıyor.

ABD'deki artan altın talebi, bazı ülkelerden külçe altın çıkışına yol açtı. Ticaret çevreleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yönelik gümrük tarifelerini yeniden devreye almasının ardından altın stoklamayı sürdürdü.

Trump, daha önce ertelemiş olduğu gümrük vergilerini 4 Mart itibarıyla tekrar yürürlüğe sokmuştu. 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle, bu iki ülkeye yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirilmişti. Trump ayrıca, Çin'e de benzer tarifeler uygularken, Avrupa Birliği’ne yönelik tarifeleri de sıkça dile getiriyor.

ALTIN REZERVİNDE HANGİ ÜLKE ZİRVEDE?

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, ABD, dünya genelindeki en büyük altın rezervine sahip ülke. ABD'nin altın rezervi 8 bin 134 ton olarak belirtiliyor. Bu miktar, ülkenin toplam rezervlerinin yüzde 75’ini oluşturuyor.

ABD ARALIKTAN BU YANA 600 TON ALTIN TAŞIDI

ABD'deki yoğun altın talebi, New York’a külçe altın akışını hızlandırdı. Tüccarlar, Trump’ın gümrük tarifelerini devreye almadan önce altın stoklamaya yöneldi. Dünya Altın Konseyi'ne göre, aralık ayından bu yana New York’a 600 tondan fazla, yani yaklaşık 20 milyon ons altın taşındı. Konsey’in Asya ve Avrupa Pazar Stratejisti John Reade, bu kadar büyük bir altın girişinin ancak olağanüstü koşullarda yaşanabileceğine dikkat çekti.

İLK 5’TE 3 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİ VAR

Dünyada en çok altın rezervine sahip ikinci ülke Almanya, 3 bin 352 tonla dikkat çekiyor. Almanya'nın altın rezervi, toplam rezervlerinin yüzde 74,3’ünü oluşturuyor. Almanya’yı sırasıyla 2 bin 452 tonla İtalya ve 2 bin 437 tonla Fransa takip ediyor.

ÇİN EN FAZLA ALTINA SAHİP 6. ÜLKE

Altın rezervlerini artırmaya devam eden Çin, 2 bin 280 ton altınla dünyada 6. sırada yer alıyor. Ancak, bu altın miktarı Çin’in toplam rezervlerinin sadece yüzde 5,5’ini oluşturuyor.

TÜRKİYE ALTIN REZERVLERİNDE İLK 10’DA

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, Türkiye 615 ton altın rezerviyle dünya sıralamasında en fazla altına sahip 10. ülke konumunda bulunuyor. Bu rezerv, Türkiye'nin toplam rezervlerinin yüzde 35,7’sini oluşturuyor. Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’nin brüt altın rezervleri 72 milyar 297 milyon dolar seviyesinde yer alıyor.