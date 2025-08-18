Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı: Temmuzda konut fiyatları yükseldi!

2025 yılı Temmuz ayında Türkiye’de konut fiyatları bir önceki aya göre yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) raporuna göre, kalite etkisinden arındırılmış konut fiyatları Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 187,7 seviyesinde gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞ VE REEL DEĞİŞİM

KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında artış gösterirken, reel bazda ise yüzde 0,5 oranında düşüş kaydedildi.

BÖLGESEL DEĞİŞİMLER

Temmuz ayında İstanbul’da konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış gösterdi. Ankara’da artış yüzde 1,2 olurken, İzmir’de yüzde 1,0 oranında düşüş gözlendi. Yıllık bazda ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 33,5, 42,9 ve 31,0 oranlarında artış gerçekleşti.