Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

Ekonomideki dinamikler ve Merkez Bankası'nın adımları sonrasında bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında hareketlilik devam ediyor. Elindeki nakit birikimi risksiz bir şekilde değerlendirmek, enflasyona karşı korumak ve aylık düzenli getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için vadeli mevduat hesapları en güçlü alternatiflerin başında yer alıyor.
Piyasalardaki bu gelişmelerle birlikte milyonlarca kişi “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” ve “500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka güncel vadeli mevduat faiz oranları ve kazanç tablosu ayrıntıları…
Farklı bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 35 ile yüzde 45 arasında değişkenlik gösteriyor. Bankaların güncel faiz oranlarına göre 500.000 TL birikimin 1 aylık net getirisi ve vade sonu toplam tutarları şu şekilde:
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12 bin 658 TL
Vade Sonu: 512 bin 658 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 13 bin 923 TL
Vade Sonu: 513 bin 923 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14 bin 104 TL
Vade Sonu: 514 bin 104 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 14 bin 827 TL
Vade Sonu: 514 bin 827 TL
İNG BANK
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 14 bin 827 TL
Vade Sonu: 514 bin 827 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15 bin 8 TL
Vade Sonu: 515 bin 8 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 15 bin 370 TL
Vade Sonu: 515 bin 370 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 15 bin 370 TL
Vade Sonu: 515 bin 370 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15 bin 189 TL
Vade Sonu: 515 bin 189 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15 bin 189 TL
Vade Sonu: 515 bin 189 TL
HAYAT FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 42,18
Net Kazanç: 15 bin 254 TL
Vade Sonu: 515 bin 254 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 15 bin 974 TL
Vade Sonu: 515 bin 974 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14 bin 549 TL
Vade Sonu: 514 bin 549 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14 bin 880 TL
Vade Sonu: 514 bin 880 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.