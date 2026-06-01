Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?
1.06.2026 10:43:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası'nı destekleyici hamlelerinin ardından mevduat faizleri yüksek seviyelerini koruyor. Tasarruflarını kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirmek isteyen yurttaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Yüzde 45'i bulan faiz oranlarıyla birlikte 500 bin TL birikimin 1 aylık net getirisi merak konusu oldu. İşte banka banka en güncel vadeli mevduat faiz oranları ve kazanç tablosu...

Ekonomideki dinamikler ve Merkez Bankası'nın adımları sonrasında bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında hareketlilik devam ediyor. Elindeki nakit birikimi risksiz bir şekilde değerlendirmek, enflasyona karşı korumak ve aylık düzenli getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için vadeli mevduat hesapları en güçlü alternatiflerin başında yer alıyor.

Piyasalardaki bu gelişmelerle birlikte milyonlarca kişi “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” ve “500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka güncel vadeli mevduat faiz oranları ve kazanç tablosu ayrıntıları…

Farklı bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 35 ile yüzde 45 arasında değişkenlik gösteriyor. Bankaların güncel faiz oranlarına göre 500.000 TL birikimin 1 aylık net getirisi ve vade sonu toplam tutarları şu şekilde:

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12 bin 658 TL

Vade Sonu: 512 bin 658 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13 bin 923 TL

Vade Sonu: 513 bin 923 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14 bin 104 TL

Vade Sonu: 514 bin 104 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14 bin 827 TL

Vade Sonu: 514 bin 827 TL

İNG BANK

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14 bin 827 TL

Vade Sonu: 514 bin 827 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15 bin 8 TL

Vade Sonu: 515 bin 8 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 15 bin 370 TL

Vade Sonu: 515 bin 370 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 15 bin 370 TL

Vade Sonu: 515 bin 370 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15 bin 189 TL

Vade Sonu: 515 bin 189 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15 bin 189 TL

Vade Sonu: 515 bin 189 TL

HAYAT FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 42,18

Net Kazanç: 15 bin 254 TL

Vade Sonu: 515 bin 254 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 15 bin 974 TL

Vade Sonu: 515 bin 974 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14 bin 549 TL

Vade Sonu: 514 bin 549 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14 bin 880 TL

Vade Sonu: 514 bin 880 TL

Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

Borsa haftaya yükselişle başladı Küresel piyasalardaki yapay zekâ rallisi ve ASELSAN ile SSB arasında imzalanan 845 milyon dolarlık sözleşmenin desteğiyle Borsa İstanbul yeni haftaya yüzde 0,44 yükselişle başladı; büyüme ve PMI verilerine odaklanan piyasalarda endeks için 13.800 puan seviyesi direnç konumunda izleniyor.
TÜİK verileri açıklandı: Türkiye 2026 yılı ilk çeyreğinde ne kadar büyüdü? TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 2,5, çeyreklik bazda ise yüzde 0,1 büyürken; sanayi sektörü yüzde 0,8 daraldı, ihracat ise yüzde 12,7 oranında sert bir düşüş kaydetti.
Dev bankadan dolar/TL önerisi: 2 aylık kritik plan netleşti Bank of America, Türk Lirası'nda yaşanan son değer kaybının ardından risklerin yeniden fiyatlandığını belirterek, 48,80 seviyesinden 2 ay vadeli dolar/TL short pozisyonu açılmasını önerdi.