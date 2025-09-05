Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması: 'Olağanüstü bir gelişme yaşanmadıkça...'

Beklentilerin üzerinde gelen büyüme ve enflasyon verileri ile son günlerde artan siyasi riskler, piyasaların faiz indirimine dair tahminlerini aşağı çekmesine yol açtı. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, sürece ilişkin iyimserliğini sürdürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul yönetimine dair yargı kararı, Türk varlıklarında satış dalgası yaratırken bunu ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde açıklanması izledi. Bu gelişmeler, Wall Street bankalarının 11 Eylül’de yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi beklentilerini hızla aşağı yönlü revize etmelerine neden oldu.

Karahan, ağustos ayı enflasyonu ile ikinci çeyrek büyüme verilerinin fiyat artışlarında yavaşlamanın devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

TALEP KOŞULLARI DEZENFLASYONU DESTEKLİYOR

İstanbul’da gerçekleştirilen röportajda Karahan, “Manşet büyüme oranı beklentilerin üzerinde olsa da GSYİH verilerinin bileşenlerine yakından baktığımızda talep koşullarının dezenflasyona destek vermeye devam ettiğini görüyoruz” dedi. Karahan ayrıca özel tüketim büyümesinin iki çeyrektir negatif geldiğini hatırlattı.

ENFLASYONDA GERİLEME EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Yıllık enflasyon temmuzda yüzde 33,5 iken ağustosta yüzde 33’e gerilese de beklentileri aştı. Karahan, enflasyondaki ana eğilimi gösteren temel göstergelerin “daha sağlıklı bir değerlendirme” sunduğunu ifade etti.

TCMB Başkanı, “Bu göstergelerdeki gerileme eğiliminin ağustos ayında da devam ettiğini görüyoruz. Tahmin performansı daha iyi olan medyan enflasyon yüzde 1,8’e kadar geriledi. Bu da yıllıklandırılmış olarak yaklaşık yüzde 24’e karşılık geliyor” dedi. Karahan, kira ve eğitim enflasyonundaki iyileşmenin ise zayıf kaldığını vurguladı.

FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ YENİDEN BAŞLADI

Merkez Bankası temmuz ayında politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e çekti. Banka geçen yıl sonunda başladığı faiz indirimlerini mart ayında yaşanan dalgalanma sonrası durdurmuş, dört aylık aranın ardından temmuzda yeniden indirim sürecine girmişti. Piyasada beklenti, faiz indirimlerinin kademeli şekilde devam edeceği yönündeydi.

SİYASİ GELİŞMELERİN ETKİSİ

Karahan, siyasi gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin, “Ekonomi dışı faktörlerin de finansal piyasalara yansıması olabiliyor. Bu gelişmelerin enflasyon görünümüne olan etkilerine reaksiyon veriyoruz” açıklamasını yaptı.

“Enflasyon beklentilerinin bozulmasına ve talebin dezenflasyonu sekteye uğratmasına izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar, rezerv, cari denge, dolarizasyon gibi makro finansal açıdan önemli olan alanlarda elde ettiğimiz kazanımları korumak istiyoruz“ ifadelerini kullandı.

ENFLASYON HEDEFİ VE ARA TAHMİNLER

Merkez Bankası geçen ayki enflasyon raporunda, enflasyon hedefi ile tahminlerini ayrıştırma kararı aldı. Daha önce yalnızca yıl sonu tahminlerini açıklayan TCMB, artık enflasyon hedefini de ayrıca paylaşacak.

Karahan, "Bu yıl sonu için yüzde 24, gelecek yıl sonu için ise yüzde 16 seviyesinde belirlenen ara hedeflerin olağanüstü bir gelişme yaşanmadıkça değiştirilmeyecek" ifadelerinde bulunurken “Bu sayede mevcut ve yakın dönemdeki para politikası sıkılık düzeyinin ayarlanmasında ara hedefler referans olacak” dedi.

Ara hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek gelişmeler yaşanması halinde sıkılığın yeniden ayarlanacağını belirten Karahan, parasal aktarım süresinin etkisiyle kısa vadede tahminlerin hedeflerden sapabileceğini de sözlerine ekledi.