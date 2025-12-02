Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan kritik değişiklik: Gece yarısı duyuruldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesinde sadeleşme hedefiyle bazı güncellemeler yaptı.

YURTDIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERDE GEÇİCİ UYGULAMA SONA ERİYOR

Buna göre yurtdışından doğrudan temin edilen uzun vadeli yabancı para yükümlülükler için yıl sonuna kadar uygulanan yüzde 0 oranındaki geçici zorunlu karşılık süresi uzatılmayacak. Döviz tevdiat ve altın mevduat hesapları arasındaki oran farklılıkları giderilirken, uzun vadeli yabancı para mevduat dışı yükümlülüklerin oranları da düşürüldü.

FİNANSMAN ŞİRKETLERİ VE KREDİ SINIRLAMASI DÜZENLEMELERİ

2022’de kapsam içine alınan finansman şirketlerinin yurtiçi bankalara olan yükümlülükleri tekrar kapsam dışına çıkarıldı. Ayrıca kredi büyümesi sınırlaması uygulamasının süresi 1 yıl daha uzatıldı.

DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN HESAPLARINDA ORAN GÜNCELLEMELERİ

Sadeleşme kapsamında vadesiz ve 1 aya kadar vadeli döviz mevduat ve katılım fonu oranı yüzde 32’den yüzde 30’a düşürülürken, uzun vadeli hesaplarda oran yüzde 26 olarak belirlendi. Vadesiz ve kısa vadeli kıymetli maden depo hesaplarında oran yüzde 28’den yüzde 30’a çıkarıldı, uzun vadeli kıymetli maden hesapları ise yüzde 26 olarak güncellendi.

VADEYE GÖRE ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI

1 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde oran sabit tutuldu. Diğer vadelerde ise oranlar kademeli olarak düşürüldü: