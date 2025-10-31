Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan kritik karar: Altın alımları durduruldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yerli madenlerde üretilen altınların alımını durdurdu. 2017’de yapılan düzenleme ile Türkiye’de üretilen tüm altınların alımında öncelik TCMB’ye verilmişti.

UZMANLAR MAKASIN DARALACAĞINI SÖYLÜYOR

Uzmanlar, bu kararın uluslararası piyasa ile yurtiçi altın piyasası arasında 12 bin dolara kadar çıkan fiyat farkını azaltacağını belirtti. Altın ithalatı kotası nedeniyle zor günler yaşayan sektörde kararın olumlu karşılandığı ve piyasalara “can suyu” etkisi yaratmasının beklendiği ifade edildi.

Yıllık 40 tona ulaşan yerel üretimin doğrudan satışının, altın ithalatı kaynaklı cari açığın azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

“MAKAS AÇILINCA BAŞKA YOLLAR DENENDİ”

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, kararın özellikle yurtiçi fiyatlar üzerinde etkili olacağını söyledi:

Merkez Bankası altın ithalatına bir kota koydu. Bu kotayı koyunca iki şey gerçekleşti. Kâğıt üzerinde altın ithalatı biraz azalmış gibi görünüyor ama maalesef başka yollara yönelenler de oldu. Ekonomi tarafında ise uluslararası piyasalardaki fiyatla Türkiye’deki fiyatlarda makas açılmaya başladı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye’nin mevcut altın rezervi 643 ton civarında ve dünyada 9. sırada yer alıyor. Yüzde 100 doğru bir iş yapılarak, Türkiye’de üretilenin hepsini TCMB satın aldığı için, bu fiyat makasının açılması piyasayı kötü etkiledi.

“ALTINDA FİYAT FARKINI AZALTMAK İÇİN ÖNEMLİ”

Yılmaz, iç üretimin piyasaya verilmesinin hem fiyat makasının daralması hem de kayıt dışı yolların önlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca alımların yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Şunu çok iyi biliyoruz; 4,5-5 yıldır sürekli alım vardı. Geçmişte de 1-1,5 aylık bir ara dönem olmuştu. Bu dönem de muhtemelen 2-3 ay kadar geçici bir dönem olacaktır. Yeniden alımlar başlayacaktır diye düşünüyorum.

“CARİ AÇIĞA ETKİSİ POZİTİF OLUR”

Yılmaz, kararın cari açık üzerindeki etkisini şöyle açıkladı:

“Bu durum ayrıca cari açık için hem negatif hem de pozitif etki edecek bir gelişme. Fiyatta realizasyon negatif etki olacaktır. Bir bu kadar da ithalatı da düşürebileceğiniz için pozitif etkisi de bu olacaktır.”

“MERKEZ BANKASI PİYASADAKİ OYNAKLIK İÇİN POZİSYON ALIYOR”

ekonomim.com'dan Özder Şeyda Uyanık'ın alınan habere göre Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, TCMB’nin altın alımlarını durdurduğunu doğruladı. Yücel, Merkez Bankası’nın alımları otomatik biçimde gerçekleştirdiğini, duraklamaların da dönemsel nedenlerle yaşandığını belirtti. Yücel’e göre karar, rezerv çeşitlendirmesi veya küresel piyasalardaki dalgalanmaya karşı alınmış bir pozisyon olabilir.

PİYASALARA NASIL YANSIR? ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, kararın piyasalara etkisini şöyle değerlendirdi:

Altına konulan ithalat kotası piyasadaki arzı ciddi oranda etkiliyordu. Uluslararası piyasalarla Türkiye'deki makas ayyuka çıkmıştı. 12 bin dolara kadar yükseldi. Altın fiyatları düzeltme yaptığı için son bir haftada bu makas 5500 dolara kadar geriledi. Ancak bu rakam dahi çok fazla. Elbette makasın açılması altın kaçakçılarını da cezbediyordu. Altın kaçakçılığı ise ülkeden dövizin illegal yollardan çıkması anlamına geliyor. Merkez Bankası'nın yerel madenlerden altın alımını durdurması ve üretilen altının piyasaya doğrudan sürülecek olması çok önemli ve olumlu bir adım. Hem uluslararası piyasayla makas kapanacak hem de serbest piyasada arz-talep dengesi sağlanacak. Fiyatlar da böylece dengeye oturmuş olacak. Makası 1500 dolara kadar düşürebilirsek en azından yurtiçinde altın fiyatlarındaki dalgalanmanın önüne geçebiliriz. Merkez'in kararı bir süre bu şekilde devam ederse yılsonu altın tahminlerimizi de elbette bu yönde güncellemek zorundayız. Normalde 7000 olan gram tahmini bu kararın sürdürülmesiyle 6000-6250 TL arasında olacaktır.

REZERVLERDE SON DURUM

2025 yılında TCMB, rezervlerini güçlendirme hedefini sürdürdü. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye küresel çapta en fazla altın alımı yapan ülkeler arasında yer aldı.

2025’in 3. çeyrek verilerine göre, altın alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 azaldı.

17 Ekim itibarıyla TCMB’nin toplam rezervleri 198,4 milyar dolara, altın rezervleri ise 111,2 milyar dolara ulaştı. Ancak 24 Ekim haftasında küresel fiyatlardaki düşüşle bu değerin yaklaşık 5 milyar dolar gerilemesi bekleniyor.