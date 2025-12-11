Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Anket sonuçları yayımlandı!

Yurtiçi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alıyor. Enflasyondaki düşüş hızının yavaşlaması sonrası, daha önce 100 baz puana çekilen faiz indirimlerinin hangi tempoyla sürdürüleceği piyasada yakından izleniyor. TÜFE’nin kasım ayında beklentilerin altında gerçekleşmesi, yıllık enflasyondaki gerilemenin yeniden ivme kazandığına işaret etmişti.

TCMB, dezenflasyonda yaşanan “yavaşlama”ya karşı para politikasının yeniden kalibre edileceği mesajını verirken, faiz indirim hızının veri odaklı belirleneceğini vurguluyor. Piyasalar, bugün 100 ila 150 baz puan aralığındaki bir indirimi sürpriz olarak görmüyor. Ekim ayındaki toplantıda politika faizi 100 baz puan düşürülerek yüzde 39,50 seviyesine çekilmişti.

REUTERS ANKETİ NE ÖNGÖRÜYOR?

Reuters anketine katılan 15 ekonomistin medyan tahmini, politika faizinin 100 baz puan indirimle yüzde 38,5 seviyesine gerilemesi yönünde oldu. Katılımcıların sekizi 100 baz puan, beşi 150 baz puan ve ikisi 200 baz puanlık indirim bekliyor. Ankete göre 2026’da en az 10 tam puanlık ek indirim öngörülüyor.

AA FİNANS BEKLENTİLERİ

AA Finans anketinde ekonomistler, aralık ayında politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38 seviyesine çekilmesini bekliyor. Ankete katılan 38 ekonomistin 14’ü 100 baz puan, 17’si 150 baz puan ve yedisi 200 baz puan indirim öngördü. Medyan beklenti yüzde 38 oldu.

BLOOMBERG HT ANKETİ

Bloomberg HT’nin anketine göre piyasa, TCMB’nin toplantıda politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 38 seviyesine düşürmesini bekliyor. En düşük tahmin yüzde 38, en yüksek tahmin ise yüzde 38,5 olarak belirtildi. Katılımcılar 2026 yıl sonu için politika faizinin yüzde 28 seviyesinde olacağını öngörüyor.

FONINVEST ANKETİ

ForInvest’in anketinde medyan indirim beklentisi 150 baz puan oldu. 13 ekonomistin yer aldığı ankette indirim tahminleri 100 ila 200 baz puan aralığında değişti; altı ekonomist 100 baz puan, dört ekonomist 150 baz puan, üç ekonomist ise 200 baz puan indirim öngördü.

CNBC-E ANKETİ

CNBC-e’nin anketine katılan 22 kişi ve kurumun medyan beklentisi 150 baz puanlık indirim olarak kaydedildi. Katılımcıların beşi 100 baz puan, 13’ü 150 baz puan ve dördü 250 baz puan indirim bekledi.

YABANCI BANKALARIN TAHMİNLERİ

Deutsche Bank ve Barclays 150 baz puanlık indirimi olası görürken, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JPMorgan Chase 100 baz puanlık bir indirimin daha yüksek ihtimal olduğunu değerlendiriyor.