Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş: 7 ayın en düşüğünde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Son veriler, yılın başından bu yana rezervlerdeki düşüş eğilimini ortaya koyuyor. Gözler perşembe günü yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş: 7 ayın en düşüğünde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.04.2025 - 16:04

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerinin, 11 Nisan ile biten haftada yaklaşık 6,7 milyar dolar azaldığı hesaplandı.

SON 7 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

ForInvest Haber’in TCMB verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, 4 Nisan haftasında 154,3 milyar dolar seviyesinde olan toplam rezervler, 11 Nisan haftasında yaklaşık 147,6 milyar dolara geriledi. Böylece 2024 yılının eylül ayı başından bu yana en düşük rezerv düzeyi kaydedildi.

Rezervler, 14 Şubat 2025 haftasında 173,2 milyar dolar ile zirve seviyesini görmüştü. Son verilerle birlikte, bu zirveden bu yana yaklaşık 25,6 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı.

TCMB'nin haftalık rezerv verilerinin, perşembe günü saat 14.30'da kamuoyuna açıklanması bekleniyor.


Etiketler: #TCMB #rezerv #dolar

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