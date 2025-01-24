Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'dan faiz indirimi açıklaması: 'Ne olursa olsun...'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 12:58

Güncelleme: 24.01.2025 - 12:58

Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB'nin faiz indirimi kararının ardından 2025 yılı için yeni tahminlerini paylaştı. Kara, 2025'in ilk faiz indiriminin ardından mart ayında yapılacak toplantıda da faiz indiriminin devam etmesini beklediğini belirtti.

Kara, enflasyona yönelik yaptığı değerlendirmede, yılın başındaki enflasyon oranlarının yüksek olabileceğine dikkat çekerek, yıl sonu enflasyon hedefinin tutmasının zor göründüğünü ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİ SÜRECEK Mİ?

Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB'nin faiz indirimi kararının ardından, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Dünkü TCMB kararından çıkardığım temel mesaj: Ocak-Şubat enflasyonu ne olursa olsun Mart’ta faiz indirimi devam edecek” dedi.



