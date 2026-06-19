Türkiye'de ortalama konut fiyatı ne kadar? İşte öne çıkan illerin listesi...

Emlakjet, Endeksa verileriyle hazırlanan Mayıs 2026 Konut Değer Raporu’nu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.486 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5.020.264 TL olarak kaydedildi.

Konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 23,8 artış gösterdi. Buna karşın enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar yüzde 6,5 oranında geriledi. Bu tablo, konut fiyatlarının TL bazında yükselmesine rağmen satın alma gücü karşısında değer kaybettiğini ortaya koydu.

KONUT SATIŞLARI GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2026 verilerine göre konut satışları yıllık bazda yüzde 31,2 azalarak 93.333 adet oldu.

İlk el konut satışları yüzde 27,9 düşüşle 30.196 adet, ikinci el konut satışları ise yüzde 32,7 düşüşle 63.137 adet olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 32,4, ikinci el konutların payı yüzde 67,6 oldu.

Aynı dönemde ipotekli konut satışları yüzde 2,8 azalarak 19.754 adet seviyesine geriledi. İpotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 21,2 olarak hesaplandı.

NOMİNAL ARTIŞ SÜRERKEN REEL FİYATLAR GERİLİYOR

Endeksa verilerine göre mayısta en fazla konut satışı yapılan 30 il arasında yıllık nominal metrekare fiyat artışında Denizli yüzde 32,4 ile ilk sırada yer aldı.

Denizli’yi Ankara yüzde 30,7, Elazığ yüzde 29,1, Kocaeli yüzde 28,8 ve Antalya yüzde 28,8 izledi.

Reel değişimde ise Denizli yüzde 0’a yakın yatay seyrederken Ankara’da yüzde 1,4, Elazığ’da yüzde 2,5, Kocaeli ve Antalya’da yaklaşık yüzde 2,8 düşüş görüldü. Türkiye genelinde yıllık reel değişim yüzde 6,5 olarak hesaplandı.

KONUTTA GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 13 YIL

Konut yatırımlarında önemli göstergelerden biri olan amortisman süresi Türkiye genelinde 13 yıl olarak hesaplandı.

İllere bakıldığında en uzun geri dönüş süresi 19 yıl ile Muğla’da görülürken, Elazığ 18 yıl, Antalya ve Aydın 17 yıl ile takip etti. İstanbul’da 13 yıl, Ankara’da ise 12 yıl olarak ölçüldü.

BÜYÜKŞEHİRLERDE REEL DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Beş büyük il içinde yıllık nominal artışta Ankara yüzde 30,7 ile ilk sırada yer aldı. Ankara’yı Antalya, İstanbul, Bursa ve İzmir izledi.

Reel fiyat değişiminde ise tüm büyük şehirlerde düşüş kaydedildi. Ankara’da yüzde 1,4, İstanbul’da yüzde 3,7, İzmir’de yüzde 9,1 seviyesinde gerileme görüldü.

Mayıs 2026 itibarıyla metrekare fiyatı İstanbul’da 63.184 TL, Ankara’da 37.611 TL, İzmir’de 51.917 TL, Antalya’da 54.541 TL, Bursa’da 35.183 TL olarak hesaplandı.

SAHİL KENTLERİNDE FİYATLAR ZİRVEDE

Metrekare bazında en yüksek konut fiyatı 83.029 TL ile Muğla’da kaydedildi. Muğla’yı İstanbul, Antalya, Çanakkale ve İzmir izledi.

Ortalama konut fiyatında da Muğla 10.710.741 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul 6.950.240 TL, Aydın 6.578.060 TL, İzmir 6.281.957 TL ve Çanakkale 6.140.838 TL seviyesinde gerçekleşti.

Veriler, sahil bölgeleri ve büyükşehirlerde konut maliyetlerinin Türkiye ortalamasının belirgin şekilde üzerinde seyrettiğini ortaya koydu.