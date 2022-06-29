Türkiye Ekonomi Şurası toplanıyor
TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde toplanıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) organize ettiği, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası 14.00'da toplanıyor.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgili Bakanlar katılacak.
TOBB ikiz kulelerde 14:00’da başlayacak şura, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam edecek.
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