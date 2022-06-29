Türkiye Ekonomi Şurası toplanıyor

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde toplanıyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00
Türkiye Ekonomi Şurası toplanıyor
Abone Ol google-news

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) organize ettiği, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası 14.00'da toplanıyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgili Bakanlar katılacak.

TOBB ikiz kulelerde 14:00’da başlayacak şura, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam edecek.


TOBB Türkiye Ekonomi Şurası rifat hisarcıklıoğlu
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler