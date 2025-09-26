Türkiye Emekliler Derneği'nden Bakan Işıkhan'a tepki: 'Maaşlarımızı Mısır ile değil Almanya, İsviçre, Fransa, İngiltere ile kıyaslayın'

Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emeklilere yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Devletin emeklileri yük olarak gördüğünü söyleyen Dilbaz, Bakan Işıkhan'ın "20 yıl pirim ödüyorsunuz, 30 yıl maaş alıyorsunuz" açıklamasının gelecekte maaşların tehlikede olduğu anlamına geldiğini ifade etti. Dilbaz, şunları söyledi:

"Daha önce de birçok açıklamalar yapıldı. Bir yenisini de şimdi dinledik. Masal anlatmak gibi bir şey. Sayın bakan Vedat Işıkhan acaba makamının farkında mı? Emeklinin durumu Vedat Işıkhan'a göre emekliler için büyük aşama kaydedilmiş ve çok iyi noktadaymışız. Gerçekten öyle mi? 2002 yılında en düşük emekli aylığı ile 8.5 küçük altın alınıyordu. Şimdi küçük altın 8 bin TL’nin üzerinde. Ancak iki küçük altın alınabiliyor. Yani yüzde 450 emekli ücret kaybına uğramış.

"GELECEKTE MAAŞLARIMIZ TEHLİKEDE"

Sayın Bakan der ki; '20 yıl pirim ödüyorsunuz, 30 yıl maaş alıyorsunuz. Ölünce eşiniz, çocuğunuz maaş almaya devam ediyor.' Bunu daha önce Maliye Bakanı dile getirdi. Anlaşılıyor ki gelecekte maaşlar tehlikede. Öncelikle sayın Bakan’ın SGK Yasası nedir. SGK mevzuatını okumasını tavsiye ediyoruz. Sosyal güvenlik ne demektir? Sosyal güvenlik, devlet tarafından sağlanan ekonomik güvencedir. Sosyal güvenlik sistemi, çalışanların emeklilik, hastalık, doğum ve ölüm gibi nedenlerle oluşabilecek kayıplara karşı korunmasını sağlamak için özel sigorta programlarının oluşturulmasını amaçlar. Sosyal güvenlik, çalışanların ve ailelerinin gelecekteki mali kaygılarını azaltmayı amaçlayan bir sistemdir. Sosyal güvenlik hakları nelerdir? Sosyal güvenlik hakları arasında, emeklilik, hastalık ve yaralanma sigortaları, çocuk ve yaşlı yardımları, işsizlik ödeneği, yoksulluk yardımları, konut ve sağlık yardımları, işgücü desteği ve okul öncesi eğitim gibi hizmetler bulunur.

"BAKAN EMEKLİNİN MAAŞINI MISIR'LA KIYASLIYOR"

Bakan Bey 2008’de 5510 sayılı yasayı kendilerinin çıkardığını unutmuş olmalı. 2008’den sonra sisteme dahil olanların hakları maalesef yok edildi. 25 yaşından sonra kız çocuğunuza bile maaş bırakamıyorsunuz. Yasayı açıp okumasını tavsiye ediyoruz. Yine sayın Bakanımız emeklinin aldığı maaşı Mısır’daki bir emekli ile kıyaslıyor. 100 dolar kadar aldığını iddia ediyor. Almanya, İsviçre, Fransa, İngiltere ile niye kıyaslamıyorsunuz? Bizde sosyal yardımları bile kestiniz, hatta yasakladınız. Pandemi de belediyenin sosyal yardımlarına çöktünüz, şimdi de yasakladınız. En düşük emekli aylığının aslında 8 bin TL civarında olduğunu söylüyorsunuz yani insanları köleleştirdiniz. Devlet desteği ile bak maaşınızı 16 bin 881 TL yaptık diyerek bizleri dilenci durumuna düşürdünüz. Sizden önce en düşük emekli aylığı asgari ücretin 1.5 katıydı. Ev, araba, tatil, sinema hayallerimiz vardı, çaldınız.

"EYT SİYASETEN YAPILDI"

Diyorsunuz ki 'damga vergisini ve gelir vergisini kaldırdık.' Bizimle alay mı ediyorsunuz. 50 TL damga vergisini kaldırsanız ne olur? Emekli 16 bin 881 TL maaş alıyor. Emekli de bu maaş ile KDV ödüyor, ÖTV ödüyor. Maaşı 14 bin TL’ye düşüyor. EYT emeklilerinin de siyaseten yapıldığını herkes biliyor. Sistem her yerde tektir. 9 bin pirim gününü EYT’li den neden istemediniz diğer emeklilerin sırtına yüklediniz. 3600 günle emekli olan EYT’li var. Yaşları da 50 bile değil. Hani 38 yaşında emekli olunur mu diyordunuz. Emekliye ayrılan kaynağın her yıl arttığını söylüyorsunuz. 840 milyar ödeme yapmışsınız, bu yıl 1 trilyon 200 milyar yapacaksınız. Fabrikaları, yolları, madenleri, limanları kaça sattınız? Buradan elde edilen gelirleri nerelere harcadınız?"