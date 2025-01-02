Türkiye ev sahipliğinde Avrupa'da kaçıncı sırada? Düşüş devam ediyor!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 15:35

Güncelleme: 02.01.2025 - 15:37

Avrupa genelinde ev sahipliği oranları ülkeden ülkeye farklılık gösterse de, konut satın alınabilirliği sorunu büyük bir zorluk olarak devam ediyor. Evlerin büyüklüğü, yapısı ve kalitesi farklılık arz etse de, yüksek fiyatlar birçok ülkede ev sahipliğini zorlaştırıyor. Özellikle 2021 yılından itibaren hızla artan enflasyon Türkiye'de de konut fiyatlarının yükselmesine ve ev sahipliği oranlarının düşmesine yol açtı. Türkiye’de bu gerilemenin yalnızca son birkaç yılda değil, son 10 yılda da devam ediyor olması dikkat çekiyor.

AVRUPA’DA EV SAHİPLİĞİ ORANI SABİT KALDI

Statista verilerini görselleştirerek hazırladığı raporunda, 27 Avrupa ülkesinde ev sahipliği oranlarının genellikle sabit kaldığını ortaya koydu. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama ev sahipliği oranı ise yüzde 69 seviyesinde. Bu oran, konut piyasasının genel durumu ile paralel olarak değişkenlik gösteriyor.

Sıralamanın en üst sırasında yer alan Arnavutluk, yüzde 96 gibi yüksek bir ev sahipliği oranına sahipken, başkent Tiran'da 100 metrekarelik iki yatak odalı bir dairenin fiyatı 287 bin Euro (yaklaşık 300 bin dolar) seviyelerinde bulunuyor.

İSVİÇRE'DE DURUM ÇOK DAHA FARKLI

Avrupa’daki en düşük ev sahipliği oranları ise İsviçre’de görülüyor. Bu ülkede, insanların yalnızca yüzde 42’si ev sahibi olabiliyor. Zürih’te ise 100 metrekarelik bir dairenin fiyatı, yaklaşık 1 milyon 95 bin İsviçre Frangı (yaklaşık 1 milyon 206 bin dolar) seviyesinde. Bu durum, büyük şehirlerde artan nüfusla birlikte inşaat maliyetlerinin yükselmesi, konut arzının azalması ve kiraların artması ile birleşiyor.

TÜRKİYE’DE EV SAHİPLİĞİ DURUMU

Türkiye de Avrupa’daki en düşük ev sahipliği oranlarına sahip ülkelerden biri. Türkiye’deki ev sahipliği oranı yüzde 57 seviyesinde bulunuyor. Yüksek konut fiyatları, faiz oranlarındaki artış ve alım gücündeki düşüş, Türkiye’de ev sahibi olmayı daha da zorlaştırıyor. Son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyetler, konut piyasasında büyük değişimlere yol açtı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ev fiyatları hızla yükseldi.

Türkiye, AB ülkeleri içinde İsviçre, Almanya ve Avusturya'nın ardından en düşük ev sahipliği oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa’daki ev sahibi olma oranlarının yanı sıra, Türkiye’deki konut piyasası, faiz oranlarındaki artış ve alım gücündeki düşüş gibi faktörlerle de daha zorlayıcı hale geliyor.

ALIM GÜCÜ VE FAİZLER KRİTİK ROL OYNUYOR

Artan faiz oranları, düşük alım gücü ve konut fiyatlarındaki yükseliş, özellikle gençler ve ilk kez ev alacaklar için ciddi bir engel teşkil ediyor. Bu durum, Türkiye’de konut alımını daha ulaşılmaz hale getiren unsurlar arasında yer alıyor. Avrupa’daki bazı ülkelerde bu sorun daha belirginken, Türkiye’deki durumu etkileyen farklı dinamikler söz konusu. Yüksek enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları, konut piyasasını daha da zorlu bir hale getiriyor.