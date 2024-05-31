Türkiye gri listeden çıkıyor mu?

Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi gri listesinden çıkarmaya hazırlandığı bildirildi. Paris merkezli FATF, Türkiye'nin yasa dışı para akışını önleme konusunda önemli ilerleme kaydettiğini gördüğü aktarıldı. 28 Haziran'da Singapur'da yapılacak toplantıda Türkiye'nin listeden çıkarılması olası göründüğü belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:34
Türkiye gri listeden çıkıyor mu?
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Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi 'gri listesi'nden çıkarmaya hazırlandığı belirtildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, Paris merkezli FATF'ın görev gücü bu ay Türkiye'ye geldi. Yasa dışı para akışını önleme yönünde önemli ilerleme kaydedildiğini gördü.

Kaynaklara göre, henüz kesin bir karar alınmamış olsa da bu ziyarette varılan sonuçlara göre Türkiye, FATF'ın 28 Haziran'da Singapur'da yapacağı toplantıda 'gri liste'den çıkarılabilir.

Kaynaklar, FATF'ın Türkiye'yi listeden çıkarabilmesi için üyelerin nitelikli çoğunluğunun bu karara destek vermesi gerektiğini, birkaç aksi oyun bile süreci uzatabileceğini belirtti. 

Üyeler arasında ülkeler ve Avrupa Komisyonu gibi organizasyonlar bulunuyor.


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