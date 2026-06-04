Türkiye'nin toplam döviz açığı tarihi seviyede

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının piyasalarda yarattığı dalgalanma, Türkiye’nin döviz pozisyonuna da yansıdı. Ekonomist Haluk Bürümcekçi’nin hesaplamasına göre Türkiye’nin toplam döviz pozisyonu mart ayında 71,6 milyar dolar artarak 191,8 milyar dolar açık seviyesine yükseldi.

Bu seviye, kaydedilen en yüksek döviz açığı olarak öne çıktı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE GERİLEME

Açığın büyümesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net döviz pozisyonundaki bozulma etkili oldu. Net döviz pozisyonu mart ayında 69,8 milyar dolar azalarak 4 milyar dolar fazla seviyesine geriledi.

Düşüşte, yabancı çıkışlarını karşılamak amacıyla yapılan 49,7 milyar dolarlık net döviz satışı belirleyici oldu.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE DÖVİZ AÇIĞI ARTTI

Mart ayında özel sektörün döviz açığı 4,6 milyar dolar artarak 35,4 milyar dolara yükseldi. Kamu sektörünün döviz açığı ise 67 milyar dolar artışla 156,5 milyar dolara çıktı.

YABANCI ÇIKIŞLARINDA YÜKSEK TUTARLI HAREKET

27 Şubat–27 Mart 2026 dönemini kapsayan dört haftalık süreçte yabancı yatırımcı çıkışları 33 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde swap kanalından 25,7 milyar dolar, hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) ise 7,2 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Toplam çıkış 32,9 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.