Türkiye Raporu açıkladı: O meyveler bir yılda yüzde 300'den fazla zamlandı
Ülkede yaşanan ekonomik krizi günden güne artarak devam ederken mandalina ve elma da geçen yılın aynı dönemine göre fiyat artışları yıllık bazda yüzde 300'ü geçti.
Türkiye Raporu, turunçgiller ve diğer kış meyvelerinde geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan fiyat değişimini inceledi.
Mandalinanın fiyatı 1.80 TL'den 7.84 TL'ye çıkarak yüzde 335 zamlandı.
Elma ise, yüzde 312 zamlanarak 2.97 TL'den 12.26 TL'ye yükseldi.
Limon fiyatlarında yaşanan artış yüzde 202 oldu. Aralık 2021'de 2.81 TL olan limon, bu ay 8.51 TL'ye satılıyor.
Portakal fiyatları ise, yüzde 156 arttı. Aralık 2021'de 2.80 TL olan portakalın fiyatı, bu ay itibarıyla 7.71 TL oldu.
Greyfurt ise, yıllık bazda yüzde 146 zamlandı. Bir yıl önce 4.45 TL olan greyfurtun fiyatı, 10.97 TL'ye yükseldi.
Aralık 2021'de 6.59 TL olan kivinin fiyatı ise, yüzde 50 zamlanarak 9.93 TL'ye çıktı.
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