Türkiye Raporu mayıs ayı 'geçim' çalışmasını açıkladı: Geçinemiyoruz

07 Haziran 2022 Salı, 04:00

Türkiye Raporu mayıs ayı “geçim” raporunu açıkladı. Rapor, Türkiye genelinde 1500 kişiyle Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapıldı. Ekonomik krizin etkilerinin her geçen gün daha da yakıcı bir hal aldığını ortaya koyan raporda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Raporda yurttaşlara, “Geçtiğimiz ay geliriniz giderlerinizi karşıladı mı” sorusu soruldu. Yurttaşların, yüzde 61’i “karşılamadı” derken yüzde 24’ü ise “ucu ucuna karşıladı” yanıtını verdi. “Geçinemeyenlerin” oranı yüzde 85 olurken “Gelirinin giderini karşıladığını” söyleyenlerin oranı ise yüzde 15’te kaldı. Geçinmekte en çok zorlanan grup işsizler, öğrenciler ve ücretli çalışanlar oldu.

"DERİNDEN ETKİLEDİ"

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki şunları söyledi: “Açıklanan büyüme oranıyla, toplumun yaşadığı ekonomi arasındaki fark giderek açılıyor. Mayıs ayı anketimizde katılımcılarımızın sadece yüzde 15’i aylık bazda geçinebildiklerini ifade etti. Öte yandan yine aynı ankette katılımcıların yüzde 78’i bugün itibarıyla ekonominin kötü veya çok kötü olduğunu ifade etti. Bu sonuçlar gösteriyor ki yüksek enflasyon gelir dağılımını derinden etkiliyor.”