Türkiye Sırbistan arasında ihracat rekoru! Tüm zamanların en yüksek ticaret oranı yakalandı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:18

Güncelleme: 11.11.2024 - 11:18

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ilişkilerde yakınlaşma devam ederken, ikili ticarette de tarihi zirveler görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ayki Sırbistan ziyaretinde Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılmış ve "Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Bu şirketlerin ürettiği katma değer son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolar seviyesine çıktı." açıklamasını yapmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de "Türkiye ile ilişkilerimiz ekonomik işbirliğinin çok ötesinde, bizim için Türkiye ile ilişkiler demek barış ve istikrar demek." demişti.

11 İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Bu kapsamda, Türkiye ile Sırbistan arasında enerji, ticaret, teknoloji, spor, sosyal güvenlik, afet yönetimi ve medya alanlarının da içinde bulunduğu 11 işbirliği anlaşması imzalanırken 2 ülke arasında yoğunlaşan ilişkiler dış ticarette de kendini net bir şekilde gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, Sırbistan'a, 1 milyar 471,1 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını yaptı.

Türkiye'nin Sırbistan'a ihracatı yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 arttı.

Ülkeye dış satım ekim ayında da yüzde 32,8 artarak 162,9 milyon dolara çıktı.

ÇELİK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Sırbistan'a, 10 aylık dönemde en fazla ihracatı 206,6 milyon dolarla çelik sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü, 187,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 182,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 182,1 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 144,9 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri sektörü izledi. Böylece ülkeye yapılan dış satımda sanayi sektörlerinin öne çıktığı görüldü.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 27,7 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 172,2 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 250,1 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 1,2 milyon dolarla meyve sebze mamulleri olarak sıralandı.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN DIŞ SATIMI ARTTI

Ocak-ekim döneminde Sırbistan'a değer bazında ihracat artışını en fazla 90,4 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 86,8 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 35 milyon dolarla çelik, 20 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 14,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.

Ülkeye, elektrik ve elektronik sektörü 10 ayda 117,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sırbistan'a, bu dönemde İstanbul'dan 725,3 milyon dolarlık, Bursa'dan 108,5 milyon dolarlık, İzmir'den 94,5 milyon dolarlık, Tekirdağ'dan 88,5 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 85,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.