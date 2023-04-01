Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı duyurdu: Alkollü içkilere zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bazı alkollü içkilere yüzde 10-12 arası zam geleceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 12:06
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı duyurdu: Alkollü içkilere zam geliyor
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Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. 

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, Cumhuriyet.com.tr'ye bazı alkollü içeceklere ilişkin son zam haberini verdi.  Aybaş bazı alkollü içkilere 3 Nisan itibarıyla yüzde 10-12 arası zam geleceğini duyurdu.

Aybaş sözlerinin devamında, "Yüzde 10-12 civarı zam gelecek. Bu yapılan zamlar tamamen yaşam tarzına müdahaleyle alakalı. Bir de üstelik ramazan ayında yapmaları çok manidar" ifadelerini kullandı.

Yapılan bu zammın ardından tüm alkol gruplarının satış fiyatlarını değiştireceği tahmin ediliyor.

Alkollü içeceklere en son yılbaşında zam gelmişti.


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