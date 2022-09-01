Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı duyurdu: Bir alkol grubuna daha zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir alkol grubuna zam geldiğini duyurdu.
Türkiye eylül ayına zamlarla başlarken, elektrik ve doğalgazdan sonra bir zam da alkol grubundan geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, geçtiğimiz günlerde bir alkol grubuna eylül ayında zam geleceğini duyurdu.
Bugün zam geldiğini açıklayan Dündar twitterda şöyle bir paylaşımda bulundu:
Bir #zam daha Jack danıel’s zamlı liste #ZamGeldi pardon güncelleme etiket değiştirmek ten yoruldu artık esnaf kime ne satacağız bu fiyatlar la pic.twitter.com/ClG6ylmqd3— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) September 1, 2022
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