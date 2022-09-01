Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı duyurdu: Bir alkol grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir alkol grubuna zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 13:32
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı duyurdu: Bir alkol grubuna daha zam geldi
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Türkiye eylül ayına zamlarla başlarken, elektrik ve doğalgazdan sonra bir zam da alkol grubundan geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, geçtiğimiz günlerde bir alkol grubuna eylül ayında zam geleceğini duyurdu.

Bugün zam geldiğini açıklayan Dündar twitterda şöyle bir paylaşımda bulundu:


Alkol zam Erol Dündar

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