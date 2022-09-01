Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı duyurdu: Bir alkol grubuna daha zam geldi

01 Eylül 2022 Perşembe, 13:32

Türkiye eylül ayına zamlarla başlarken, elektrik ve doğalgazdan sonra bir zam da alkol grubundan geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, geçtiğimiz günlerde bir alkol grubuna eylül ayında zam geleceğini duyurdu.

Bugün zam geldiğini açıklayan Dündar twitterda şöyle bir paylaşımda bulundu: