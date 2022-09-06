Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı duyurdu: Şaraba dev zam!
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından alkollü içeceklerden şaraba yüzde 20 ile 25 arasında zam yapılacağı açıkladı.
Alkol ürünlerine art arda zam gelmeye devam ediyor.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkollü içeceklere zam geldiğini duyurdu.
Aybaş, Twitter hesabından “Şarap çeşitlerine yüzde 20-25 arası zam geldi” açıklamasını yaptı.
Şarap ??çeşitlerine %20/25 arası zam geldi— Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) September 6, 2022
ZAM GELECEĞİNİ DUYURMUŞTU
Cumhuriyet.com.tr'ye 26 Ağustos'ta açıklamada bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 1-5 Eylül arasında şarap çeşitlerine yüzde 20-25 oranında fiyat geçişi olacağını duyurdu.
"ÜZÜM FİYATLARINDAN KAYNAKLI"
Dündar, gelmesi beklenen zammın üzüm fiyatlarının artışından kaynaklandığını belirtti.
Video Haberler
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Celal Şengör'den 'Nuh Tufanlı' savunma
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt
- 'Peker’in söylediklerini sıralayıp ifade alacaklar'
- MHP seçim tarihi verdi
- Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
- İsmail Kahraman için harekete geçildi
- Özelleştirme İdaresi 3 ildeki 7 taşınmazı satışa çıkardı
- Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması
- 'Utan Cem artık yeter'