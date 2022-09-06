Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı duyurdu: Şaraba dev zam!

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından alkollü içeceklerden şaraba yüzde 20 ile 25 arasında zam yapılacağı açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 17:39
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı duyurdu: Şaraba dev zam!
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Alkol ürünlerine art arda  zam gelmeye devam ediyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkollü içeceklere zam geldiğini duyurdu.

Aybaş, Twitter hesabından “Şarap çeşitlerine yüzde 20-25 arası zam geldi” açıklamasını yaptı.

 

ZAM GELECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Cumhuriyet.com.tr'ye 26 Ağustos'ta açıklamada bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 1-5 Eylül arasında şarap çeşitlerine yüzde 20-25 oranında fiyat geçişi olacağını duyurdu. 

"ÜZÜM FİYATLARINDAN KAYNAKLI"

Dündar, gelmesi beklenen zammın üzüm fiyatlarının artışından kaynaklandığını belirtti.


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