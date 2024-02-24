Doğalgaz tankeri köprüye sıkıştı: Bölgede önlem alındı!

Tarsus'ta dolu doğalgaz tankeri, köprü altında sıkıştı. Bölgede geniş önlem alındı, soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 15:10
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Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Ziya B. idaresindeki 34 DYY 874 plakalı doğalgaz yüklü tanker, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ndeki köprüye sıkıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, tankeri sıkıştığı yerden çıkardı.

Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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