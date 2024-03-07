Son dakika... Özgür Özel'den Burcu Köksal'a yanıt: 'CHP'li belediyeler söz verecek...'

Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:28

Güncelleme: 07.03.2024 - 14:59

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'daki halk buluşmasında konuşuyor.

ERDOĞAN'IN DOĞALGAZ TEHDİDİNE YANIT!

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kütahya’nın sorunlarını biliyorum. Biliyorum, Kütahya’nın sıkıntılarını. Ege’nin küçülen tek kent olduğunu, doğum hızının düştüğünü, göç verdiğini biliyorum. Bir yandan Tayyip Erdoğan’ın doğalgaz isteyenleri azarladığını biliyorum.

Kütahya’yı yollardır Cumhur İttifakı yönetir. Yıllardır burada doğalgaz sorunu çözülmez. CHP’nin yönettiği belediyelerde bu sorun yok. Ama Cumhur İttifakı’nın yönettiği bu şehirde var.

Ne diyordu Ordu’da, 'iktidar yoksa doğalgaz yok' diyordu. CHP’li belediyelerde doğalgaz sorunu yok. Cumhur İttifakı’nda hâlâ doğalgaz sorunu var. Doğalgazı çözmek için genelde iktidar olmak değil, yerelse işi bilen belediye başkanına ihtiyaç var."

"BELEDİYE BAŞKANLARI TAAHHÜTNAME İMZALAYACAKLAR"

Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik skandal sözlerine dair de konuşan Özel, şunları kaydetti:

"8 Mart’tan itibaren bütün belediye başkanlarımız bir taahhütname imzalayacaklar. CHP’li belediyeler kadın hakları konusunda, hayvan hakları konusunda taahhütnameleri konusunda taaddütte bulunacaklar. Dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. CHP’li belediyeler, kişilerin dini inancı, hangi siyasi görüşe bağlı kalmaksızın belediye hizmetlerine eşit sunacaklarına, belediye kapılarının kapılarını herkese açık olacaklarına dair söz verecekler."

BURCU KÖKSAL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel'in de katıldığı dünkü Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı öncesinde konuşan Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" diye konuşmuştu.

Uşak'ta konuşan CHP lideri Özgür Özel ise “Sürçülisan yaşandı” derken, TV100’den Barış Yarkadaş’a konuşan Köksal "Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum" demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Bakırköy'den Burcu Köksal'a "Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" sözleriyle çok sert bir yanıt vermişti.